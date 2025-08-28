Ligue Europa Conférence : Strasbourg s'impose dans la douleur à Brondby (3-2) et se qualifie pour la phase de ligue

Strasbourg a décroché son billet pour la phase de ligue de la Ligue Europa Conférence après avoir battu la formation de Brondby, au Danemark, sur le score de 3-2.

La tension présente jusqu'au bout. Après un match aller terminé sur un score nul et vierge, Strasbourg devait absolument s'imposer au Danemark pour rejoindre la phase de ligue de la Ligue Europa Conférence. C'est chose faite.

Porté par son capitaine Emanuel Emegha, auteur d'un doublé, la formation alsacienne s'est imposée en l'emportant à Brondby (3-2), jeudi soir, en barrage retour.

Les Strasbourgeois ont été les premiers à ouvrir le score par l'intermédiaire d'Emmanuel Emegha dès la 15e minute, avant de doubler la mise grâce à Ismaël Doukouré à la 40e minute.

Un retour en Coupe d'Europe 20 ans plus tard

Mais, dans la foulée, le capitaine danois Daniel Wass, bien connu de la Ligue 1 pour avoir évolué à Evian-Thonon-Gaillard (2011-2015), a relancé le suspense d'une tête à l'issue d'une longue touche.

Au retour des vestiaires, Emmanuel Emegha a inscrit son doublé, faisant le break à la 66e minute. En fin de rencontre, Brondby a réduit la marque par l'intermédiaire de Michael Gregoritsch (3-2), sans pouvoir revenir au score.

Strasbourg a tenu bon pour accrocher le bon wagon menant à la Ligue Europa Conférence, et ainsi décrocher sa première participation à une compétition européenne depuis la Coupe de l'UEFA en 2005-2006.