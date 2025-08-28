Toute l’actu en direct 24h/24
Tour d’Espagne 2025 : le classement général après la 6e étape

Torstein Traeen devance Bruno Armirail en tête du classement général du Tour d'Espagne. Torstein Traeen devance Bruno Armirail en tête du classement général du Tour d'Espagne. [Sirotti / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au terme de la 6e étape du Tour d’Espagne, remportée en solitaire par l'Australien Jay Vine, le Norvégien Torstein Traeen s'est emparé de la tête du classement général et du maillot rouge du leader devant le Français Bruno Armirail.

Le classement général

1. Torstein Traeen (NOR/TBV) en 20h25’46’’

2. Bruno Armirail (FRA/DAT) à 31’’

3. Lorenzo Fortunato (ITA/AST) à 1’01’’

4. Louis Vervaeke (BEL/SOQ) à 1’58’’

5. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) à 2’33’’

6. Joao Almeida (POR/UAD) à 2’41’’

7. Giulio Ciccone (ITA/LTK) à 2’42’’

8. Matteo Jorgenson (USA/TVL) à 2’49’’

9. Jai Hindley (AUS/RBH) à 2’53’’

10. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) à 2’53’’

11. Egan Bernal (COL/IGD) à 2’55’’

12. Félix Gall (AUT/DAT) à 2’58’’

13. Tom Pidcock (GBR/Q36) à 3’03’’

14. Marc Soler (ESP/UAD) à 3’09’’

15. David Gaudu (FRA/GFC) à 3’17’’

16. Matthew Riccitello (USA/IPT) à 3’20’’

17. Jefferson Cepeda (ECU/MOV) à 3’26’’

18. Antonio Tiberi (ITA/TBV) à 3’31’’

19. Santiago Buitrago (COL/TBV) à 3’34’’

20. Sepp Kuss (USA/TVL) à 3’38’’

