US Open 2025 : quatre Français au 3e tour... À quelle heure et sur quelle chaîne ?

La passe de quatre réussie au deuxième tour. Alors qu'ils ne restaient plus que quatre Français engagés dans le tableau masculin de l'US Open 2025, Adrian Mannarino, Benjamin Bonzi, Arthur Rinderknech et Ugo Blanchet ont, non sans mal, réussi à se qualifier pour le troisième tour.

Adrian Mannarino - Ben Shelton

Mission impossible pour le vétéran «Manna» ? À 37 ans, le tricolore a signé sa 50e victoire en Grand Chelem, en venant à bout de Jordan Thompson en quatre sets (6-4, 6-7, 6-3, 6-3). De quoi confirmer sa belle passe, lui qui enchaîne un deuxième troisième tour consécutivement en Grand Chelem, après Wimbledon.

Sorti du Top 100, Adrian Mannarino a désormais face à lui l'ogre américain, Ben Shelton. Les deux hommes s'affronteront dans la nuit de jeudi à vendredi. Pas encore annoncé, l'horaire du match sera précisé ultérieurement. La rencontre sera à suivre sur Eurosport, à noter qu'il est également possible de la regarder sur l'application My Canal, si dans votre abonnement sont inclues les chaînes d'Eurosport.

Ugo Blanchet - Tomàs Machàk

C'est la surprise de la compétition côté français. À 26 ans, Ugo Blanchet, issu des qualifications, est d'abord venu à bout de Fabian Marozsán, pour la première victoire de sa carrière dans un tableau final de Grand Chelem. Mais le rêve américain n'est pas fini, l'inexpérimenté tricolore a ensuite signé son plus beau succès, face au 16e mondial Jakub Mensik au super tie-break (6-7, 7-6, 3-6, 6-4, 7-6), après 4h28 d'intenses efforts.

À 26 ans, Ugo Blanchet s'attaque à une nouvelle tête de série tchèque, Tomàs Machàk (21e à l'ATP), toujours dans la nuit de jeudi à vendredi. Pas encore annoncé, l'horaire du match sera précisé ultérieurement. La rencontre sera à suivre sur Eurosport, à noter qu'il est également possible de la regarder sur l'application My Canal, si dans votre abonnement sont inclues les chaînes d'Eurosport.

Benjamin Bonzi - Arthur Rinderknech

C'est un duel fratricide. Les deux sensations françaises face à face. Benjamin Bonzi (29 ans) contre Arthur Rinderknech (30 ans). D'un côté, Bonzi a d'abord montré de quoi il était capable en sortant dès le premier tour le sulfureux Daniil Medvedev en cinq sets, avant de s'offrir un deuxième marathon face à Marcos Giron (55e mondial).

Pour son premier troisième tour à New-York, le Nîmois partagera le court avec son ami Arthur Rinderknech. Lui aussi a de jolis noms à mettre à son récent palmarès : Alexander Zverev (3e mondial) et Alejandro Davidovich Fokina (18e à l'ATP).

Pour suivre le match 100% français entre Benjamin Bonzi et Arthur Rinderknech, il faudra à nouveau se lever tôt (ou patienter pour aller dormir). Pas encore annoncé, l'horaire du match sera précisé ultérieurement. La rencontre sera à suivre sur Eurosport, à noter qu'il est également possible de la regarder sur l'application My Canal, si dans votre abonnement sont inclues les chaînes d'Eurosport.