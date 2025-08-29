Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue Europa 2025 : Lille, Nice et Lyon connaissent désormais leurs adversaires

Olivier Giroud, nouveau joueur du Losc ici à l'image contre l'AS Monaco, va regoûter à l'Europe avec un maillot français sur les épaules. [©Iconsport]
Par Sacha Benichou
Publié le - Mis à jour le

Le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue Europa s'est tenu ce vendredi 29 août. Voici les affiches pour les trois clubs français engagés dans la compétition. 

Un tirage plutôt abordable pour nos trois pensionnaires de Ligue 1. Les calendriers sont désormais connus pour le Losc, l'OGC Nice, et l'OL dans cette édition 2025 de la Ligue Europa

Ainsi, les Lillois affronteront les Croates du Dinamo Zagreb à domicile, l'AS Rome (extérieur), le PAOK (domicile), l'Etoile Rouge de Belgrade (extérieur), Fribourg (domicile), les Young Boys de Berne (extérieur), Brann (domicile) et enfin le club espagnol du Celta Vigo (extérieur). 

Concernant l'OGC Nice, qui s'est montré plus que timide dans la compétition l'an dernier (seulement 3 points pris sur 24 possibles), trois grosses affiches se dégagent, face à l'AS Roma (domicile), Porto (extérieur) ou encore le club turc du Fenerbahçe (extérieur). 

Aussi, les Aiglons se déplaceront sur les pelouses de Ludogorest et du Celta Vigo et recevront Braga, les Hollandais du Go Ahead Eagles ainsi que Fribourg, au stade Pierre-Mauroy. 

Lyon jouera en Suisse

De son côté, l'OL, qui a été maintenu dans l'élite in extrémis pour la saison 2025-2026, retrouvera la Ligue Europa, après avoir manqué de faire tomber Manchester United en quarts de finale. 

Ainsi, les hommes de Paulo Fonseca affronteront Salzbourg, le PAOK, le FC Bâle et Go Ahead Eagles au Groupama Stadium. 

Les Lyonnais iront à l'inverse sur les pelouses du Betis, du Maccabi Tel-Aviv des Young Boys ou encore du FC Utrecht. 

Ligue EuropaFootballtirage au sort

