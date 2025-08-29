US Open 2025 : Adrian Mannarino élimine Ben Shelton contraint à l'abandon et rallie les huitièmes de finale

Même si l'Américain Ben Shelton, touché à l'épaule a été contraint d'abandonner, la victoire synonyme de qualification pour les huitièmes de finale d'Adrian Mannarino n'en reste pas moins un exploit.

Quel match du vétéran. À 37 ans, Adrian Mannarino a livré un match héroïque pour éliminer Ben Shelton, contraint à l'abandon en raison d'une blessure à l'épaule. Le 77e joueur mondial est en huitième de finale du Grand Chelem américain.

Le gaucher américain a jeté l'éponge à la fin du 4e set remporté par Adrian Mannarino - qui revenait alors à deux manches partout - après s'être fait mal sur un coup droit plus tôt dans le set et avoir grimacé à plusieurs reprises en fin d'échange.

Le match s'est donc arrêté sur le score de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, alors que Mannarino a appris l'abandon de son adversaire au retour d'une pause toilettes. En larmes, le demi-finaliste de l'édition 2023 a rapidement quitté le court Louis-Armstrong.

Vainqueur début août de son premier Masters 1000 à Toronto, Ben Shelton figurait parmi les outsiders à New York. «Quand il a commencé à avoir mal, il menait et honnêtement, je pense qu'il aurait probablement gagné le match» s'il ne s'était pas blessé, a reconnu sportivement dans son interview d'après-match le Français, qui avait échoué cinq fois au troisième tour de l'US Open avant d'enfin franchir le cap vendredi.

Une première pour la France depuis presque dix ans

Adrian Mannarino rejoint son compatriote Arthur Rinderknech (82e) parmi les seize derniers joueurs en lice à New York et affrontera dimanche le Tchèque Jiri Lehecka (21e) pour une place en quarts de finale.

Le dernier Français à atteindre les huitièmes de finale à l'US Open était jusqu'à vendredi Corentin Moutet, en 2022. Il faut remonter six ans plus tôt pour trouver trace de plusieurs Français à ce stade de la compétition (Gaël Monfils, Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga en 2016) à New York.

Opposé plus tard dans la journée au Tchèque Tomas Machac (22e) au troisième tour, Ugo Blanchet (184e) peut encore gonfler le contingent tricolore en huitièmes de finale en cas de victoire.