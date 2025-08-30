Cyclisme : tout savoir sur Paul Seixas, vainqueur du Tour de l'Avenir et grand espoir du vélo français

Vainqueur du Tour de l'Avenir ce vendredi 29 août, le Français Paul Seixas a signé une victoire de prestige. Une prouesse supplémentaire pour le grand espoir du cyclisme tricolore, seulement âgé de 18 ans et déjà chez les professionnels.

Et s'il représentait la plus grande chance de victoire tricolore sur le Tour de France ? C'est une phrase que l'on entend à chaque performance française, mais Paul Seixas est l'un des plus grands espoirs du circuit mondial et l'a de nouveau prouvé.

À 18 ans, le Lyonnais s'est imposé sur le Tour de l'Avenir, course majeure réservée aux moins de 23 ans, où il faisait office d'ultra-favori.

Une précocité remarquable chez les professionnels

Ce qui pourrait être qualifié de coup d'éclat pour de nombreux coureurs n'en est pas un pour Paul Seixas. Âgé seulement de 17 ans, le Tricolore a décroché, en 2024, son premier contrat professionnel en signant avec Décathlon AG2R La Mondiale, sans passer par l'équipe de développement pour les espoirs. Une preuve du talent décelé chez le Lyonnais.

Alors que la plupart des coureurs de sa génération (2006) sont alignés sur des courses réservées aux espoirs, Paul Seixas était déjà présent au sein du peloton professionnel, voire dans les groupes de tête.

Auteur d'un premier podium avec une seconde place obtenue sur le Paris-Camembert en avril dernier, la pépite du cyclisme français s'est fait remarquer avec une 8e place au Critérium du Dauphiné, derrière plusieurs grands noms du circuit mondial comme Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard ou encore Remco Evenepoel pour ne citer qu'eux.

Une année 2024 d'exception

L'année de sa signature chez les professionnels, en 2024, a également été celle de sa domination chez les espoirs. Champion de France et du monde en contre-la-montre chez les juniors, il termine également dans le Top 10 sur route dans ces deux épreuves. Au cours de cette même saison, il remporte, entre autre, Liège-Bastogne-Liège juniors et le Giro della Lunigiana. Sans compter de nombreux podiums au cours de la saison.

De quoi inciter les équipes professionnelles à se jeter sur son profil, complet et capable également d'évoluer au cyclo-cross et de se montrer lors des étapes de montagne. Selon nos confrères de L'Équipe, Paul Seixas a été sollicité par les meilleures équipes professionnelles. Un gros lot, convoité de tous et finalement remporté par la formation Decathlon AG2R La Mondiale.

Un état d'esprit et d'équipe appréciable

Pour l'heure, le natif de Lyon n'a pas encore décroché de victoire chez les professionnels et cela ne saurait tarder. Mais en avril dernier, le jeune coureur de 18 ans aurait pu s'offrir un premier succès dans le peloton mondial lors de la 5e étape du Tour des Alpes, en avril dernier.

Accompagné de son coéquipier Nicolas Prodhomme, l'espoir a laissé la victoire à son camarade dans le dernier kilomètre de l'étape. Un geste de grande classe qu'avait salué le vainqueur du jour.

«Si on regarde mon début de carrière, je me suis beaucoup sacrifié pour les autres. J'ai eu peu d'opportunités comme celle-ci, et je suis sûr que Paul en aura dans le futur étant donné son talent. Je pourrai lui redonner ça», avait confié Nicolas Prodhomme, auteur de sa première victoire d'étape en carrière.

De son côté, Paul Seixas avait fait part de son «immense fierté» et d'avoir voulu récompenser un coéquipier qui s'est donné pour son équipe. Un état d'esprit qui pourrait faire de lui l'un des grands du cyclisme mondial dans les années à venir.