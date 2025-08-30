Toute l’actu en direct 24h/24
France-Slovénie, Eurobasket 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Bilal Coulibaly a délivré une performance complète face à la Belgique avec 12 points, 7 rebonds et 2 contres. [Grzegorz Celejewski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS]
Après une entrée en lice convaincante face à la Belgique, l'équipe de France de basketball est opposée à la Slovénie d'un certain Luka Doncic ce samedi pour son deuxième match de poules de l'Eurobasket 2025.

Un premier test. Après un premier match largement dominé face à la Belgique (92-64), l'équipe de France de basketball tentera de confirmer sa belle forme ce samedi à 17h face à la Slovénie de Luka Doncic. Les Slovènes n'ont pas connu le meilleur des départs dans cette phase de poules avec une défaite d'entrée face à la Pologne (105-95) malgré les 34 points de Luka Doncic

Ces dernières années, les rencontres entre ces deux équipes ont toujours donné lieu à des rencontres épiques, notamment lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021 avec une victoire de l'équipe de France dans les dernières secondes grâce à un contre légendaire de Nicolas Batum. 

L'équipe de France a battu la Belgique avant d'affronter la Slovénie, Israël, la Pologne et l’Islande dans la poule D.
Ce samedi, les Bleus devront évidemment garder un œil sur la superstar adverse, Luka Doncic. La dernière fois que le joueur des Lakers a croisé la route de l'équipe de France, lors de l'Eurobasket 2022, il avait délivré une performance légendaire en inscrivant 47 points pour porter son équipe vers la victoire (88-82). 

Le programme TVFrance - Slovénie

Eurobasket 2025

Samedi 30 août

A suivre en direct et en intégralité à partir de 17h sur beIN SPORTS 3 et TMC.

L'équipe de France a battu la Belgique avant d'affronter la Slovénie, Israël, la Pologne et l'Islande dans la poule D.
