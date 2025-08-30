France-Slovénie, Eurobasket 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après une entrée en lice convaincante face à la Belgique, l'équipe de France de basketball est opposée à la Slovénie d'un certain Luka Doncic ce samedi pour son deuxième match de poules de l'Eurobasket 2025.

Un premier test. Après un premier match largement dominé face à la Belgique (92-64), l'équipe de France de basketball tentera de confirmer sa belle forme ce samedi à 17h face à la Slovénie de Luka Doncic. Les Slovènes n'ont pas connu le meilleur des départs dans cette phase de poules avec une défaite d'entrée face à la Pologne (105-95) malgré les 34 points de Luka Doncic.

Ces dernières années, les rencontres entre ces deux équipes ont toujours donné lieu à des rencontres épiques, notamment lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021 avec une victoire de l'équipe de France dans les dernières secondes grâce à un contre légendaire de Nicolas Batum.

Greatest block in Olympic history?



Batum denies Prepelic as France edge Slovenia 90-89 to set up what is expected to be a thrilling final vs USA. Epic basketball. 🔥 #Tokyo2020pic.twitter.com/trdyyhQ8hs — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) August 5, 2021

Ce samedi, les Bleus devront évidemment garder un œil sur la superstar adverse, Luka Doncic. La dernière fois que le joueur des Lakers a croisé la route de l'équipe de France, lors de l'Eurobasket 2022, il avait délivré une performance légendaire en inscrivant 47 points pour porter son équipe vers la victoire (88-82).

Le programme TVFrance - Slovénie

Eurobasket 2025

Samedi 30 août

A suivre en direct et en intégralité à partir de 17h sur beIN SPORTS 3 et TMC.