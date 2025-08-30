Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Toulouse - PSG : les deux buts acrobatiques exceptionnels de Joao Neves (vidéos)

Le milieu du PSG Joao Neves a signé deux retournés acrobatiques face à Toulouse lors de la 3e journée de Ligue 1. [FEP/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Face à Toulouse, lors de la 3e journée de Ligue 1, João Neves a brillé en signant un doublé d’exception dès les premières minutes de jeu, offrant au PSG une entame de match tonitruante marquée par deux gestes acrobatiques de grande classe. 

Du grand art. En moins d’un quart d’heure, le jeune milieu portugais du PSG, Joao Neves, a enflammé la rencontre face à Toulouse avec deux buts impressionnants, tous deux inscrits sur des reprises acrobatiques spectaculaires. 

Dès la 7e minute, le joueur a profité d’un ballon mal renvoyé sur un coup de pied arrêté. Dos au but, Joao Neves a contrôlé puis déclenché un retourné acrobatique imparable, ouvrant le score d’une manière aussi audacieuse que brillante. 

Déjà 3-0 à la 15e minute

Quelques minutes plus tard, alors que Bradley Barcola avait inscrit le deuxième but parisien, Joao Neves a, à nouveau, frappé. Sur une nouvelle offensive, le jeune Portugais s’est illustré avec une bicyclette parfaite qui a surpris une défense toulousaine dépassée. 

Grâce à ces éclairs de génie, le PSG menait déjà 3-0 à la 15e minute, porté par l'inspiration et la précision d’un João Neves en pleine forme. Ousmane Dembélé, sur penalty, a de son côté ouvert son compteur de la saison à la 31e minute portant le score à 4-0. Une démonstration parisienne. 

FootballLigue 1PSGButParis Saint-Germain

À suivre aussi

CHAN 2025 : le but exceptionnel d'Oussama Lamlioui pour offrir la victoire au Maroc en finale (vidéo)
Ligue Europa 2025 : Lille, Nice et Lyon connaissent désormais leurs adversaires
Ligue Conférence 2025 : tirage difficile mais abordable pour Strasbourg qui recevra Breidablik, Jagiellonia et Crystal Palace

Ailleurs sur le web

Dernières actualités