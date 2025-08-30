Toulouse - PSG : les deux buts acrobatiques exceptionnels de Joao Neves (vidéos)

Face à Toulouse, lors de la 3e journée de Ligue 1, João Neves a brillé en signant un doublé d’exception dès les premières minutes de jeu, offrant au PSG une entame de match tonitruante marquée par deux gestes acrobatiques de grande classe.

Du grand art. En moins d’un quart d’heure, le jeune milieu portugais du PSG, Joao Neves, a enflammé la rencontre face à Toulouse avec deux buts impressionnants, tous deux inscrits sur des reprises acrobatiques spectaculaires.

Dès la 7e minute, le joueur a profité d’un ballon mal renvoyé sur un coup de pied arrêté. Dos au but, Joao Neves a contrôlé puis déclenché un retourné acrobatique imparable, ouvrant le score d’une manière aussi audacieuse que brillante.

Déjà 3-0 à la 15e minute

Quelques minutes plus tard, alors que Bradley Barcola avait inscrit le deuxième but parisien, Joao Neves a, à nouveau, frappé. Sur une nouvelle offensive, le jeune Portugais s’est illustré avec une bicyclette parfaite qui a surpris une défense toulousaine dépassée.

Folie au Stadium 😱 😱

Deux retournées acrobatiques en 7 minutes 🚲



Mesdames, messieurs : 𝗝𝗼𝗮̃𝗼 𝗡𝗲𝘃𝗲𝘀 🌟#TFCPSGpic.twitter.com/2fSLRvq6TF — L1+ (@ligue1plus) August 30, 2025

Grâce à ces éclairs de génie, le PSG menait déjà 3-0 à la 15e minute, porté par l'inspiration et la précision d’un João Neves en pleine forme. Ousmane Dembélé, sur penalty, a de son côté ouvert son compteur de la saison à la 31e minute portant le score à 4-0. Une démonstration parisienne.