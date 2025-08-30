US Open : un spectateur arrache la casquette d’un joueur des mains d’un enfant dépité

Toute l’actu en direct 24h/24
Aidé par les réseaux sociaux, Kamil Majchrzak a pu offrir une nouvelle casquette au jeune garçon. [Marek Janikowski/Icon Sport]
Le joueur de tennis polonais Kamil Majchrzak a pu retrouver l'enfant à qui il avait offert une casquette après sa victoire au 2e tour jeudi soir avant qu'un autre spectateur ne la lui vole. 

Une fin heureuse. Grâce aux réseaux sociaux, Kamil Majchrzak a retrouvé l’enfant à qui il avait offert sa casquette après sa victoire au 2e tour de l’US Open jeudi soir, suite à un vol commis par un spectateur. 

L’histoire, qui aurait pu tourner mal, s'est finalement bien terminée. Tout a commencé à Flushing Meadows, le parc new-yorkais où se déroule le prestigieux tournoi. Jeudi soir, après sa victoire contre le Russe Karen Khachanov en cinq sets, le Polonais Kamil Majchrzak, fidèle à la tradition, a offert des autographes aux spectateurs au bord du court. 

Un jeune garçon d’une dizaine d’années a eu la chance de recevoir une casquette du joueur. Mais un homme, s'approchant discrètement, a volé la casquette avant de la dissimuler dans un sac. La scène a été captée par les caméras et a rapidement enflammé les réseaux sociaux, provoquant indignation et consternation. 

«Tout est réglé maintenant»

Alerté par l’incident, Kamil Majchrzak a alors publié une story sur Instagram pour tenter de retrouver l'enfant. En seulement deux heures, l’histoire a pris une tournure positive : le joueur a offert une nouvelle casquette au jeune garçon. 

«Je suis impressionné par la puissance d’Internet», a-t-il écrit. «Tout est réglé maintenant». Une belle illustration du côté positif des réseaux sociaux.

