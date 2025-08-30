UTMB 2025 : le favori François D'Haene contraint d'abandonner après une blessure

Après une nuit marquée par d'importantes intempéries, le favori français François D'Haene a été contraint d’abandonner l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) ce samedi au petit matin.

Il avait remporté la course à quatre reprises. Figurant parmi les favoris, le coureur français François D'Haene a abandonné l’Ultra-Trail du Mont Blanc ce samedi 30 août au beau milieu de la nuit après 7h35 d’effort. L’athlète a stoppé sa course au 68e kilomètre, juste avant une zone située au cœur de la vallée d'Aoste en Italie.

«Une douleur à la jambe droite apparue ces derniers jours avait contraint François à se présenter diminué sur la ligne de départ vendredi soir (...) les douleurs à l'effort étaient trop fortes pour aller au bout», a indiqué son équipe, dans un message sur son compte Instagram. Un coup dur pour le Français de 39 ans, revenu à son meilleur niveau après une double fracture de la cheville à la saison 2022-2023.

François d'Haene, a remporté quatre fois l'UTMB (2012, 2014, 2017 et 2021) et visait un cinquième succès. Il détient en outre le record du nombre de victoires pour un homme, à égalité avec l'Espagnol Kilian Jornet.

Les conditions météorologiques difficiles sur le tracé ont poussé les organisateurs à raccourcir légèrement le parcours. Partis la veille de Chamonix à 17h45 pour une boucle autour du Mont-Blanc entre la France, l'Italie et la Suisse, les 2.300 coureurs ont subi des averses quasiment toute la soirée, les forçant à évoluer dans la boue et le froid. Les plus rapides sont attendus vers 13h30 à Chamonix.