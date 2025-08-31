Arthur Rinderknech-Carlos Alcaraz, 8e de finale de l’US Open 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour son premier 8e de finale en Grand Chelem, le Français Arthur Rinderknech défie, ce dimanche, le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz, à l’US Open.

Un immense saut dans l’inconnu. A tout juste 30 ans, Arthur Rinderknech va disputer, ce dimanche, le premier 8e de finale de sa carrière en Grand Chelem. Et le Français aura fort à faire face au numéro 2 mondial Carlos Alcaraz.

Après un début de saison compliqué, sans jamais dépasser le deuxième tour, qu’il s’agisse de tournois ATP ou Challenger (circuit secondaire), le Breton a su se ressaisir avec Lucas Pouille à ses côtés depuis son élimination au 1er tour de Roland-Garros.

«Je peux faire valoir mes armes»

Il a ainsi signé sa première victoire contre un membre du top 10 au Queen's en juin, contre l'Américain Ben Shelton, avant d’éliminer le numéro 3 mondial, l'Allemand Alexander Zverev au 1er tour de Wimbledon et d’atteindre les demi-finales du tournoi de Kitzbühel (ATP 250).

«Lucas m’apporte beaucoup, il m’a permis de me remettre dans le droit chemin», a confié Arthur Rinderknech, qui a également souligné l’importance de sa femme, qu’il a épousée juste avant Roland-Garros, et de son préparateur physique. Et s’il a conscience de la marche «immense» qu’il l’attend face à l’Espagnol, il ne s’avoue pas vaincu.

«J’ai la chance d’avoir déjà joué Carlos Alcaraz plusieurs fois, je sais ce qu’il est capable de faire […]. J’ai déjà réussi à l’ennuyer un petit peu, donc je sais que je peux faire valoir mes armes», a-t-il assuré. De quoi promettre une belle bataille sur le court Arthur-Ashe.

Le programme TV

Arthur Rinderknech-Carlos Alcaraz

8e de finale de l’US Open 2025

Dimanche 31 août

A suivre en direct et en intégralité aux alentours de 19h30 sur Eurosport (disponible via MyCanal