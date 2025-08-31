«Ce week-end fut un enfer» : quand Charles Leclerc termine le Grand Prix de F1 seul sur une butte après son abandon aux Pays-Bas

Contraint à l'abandon après avoir été accroché par Kimi Antonelli, dimanche lors du Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas, Charles Leclerc a terminé la course sur une butte, seul.

C'est une image qui fait le tour des réseaux sociaux depuis dimanche après-midi. Après avoir été sorti de la piste par Kimi Antonelli (Mercedes) au 53e tour, Charles Leclerc, le pilote de Ferrari est parti s’asseoir seul sur une butte pour suivre la fin du Grand Prix de F1 des Pays-Bas, remporté par Oscar Piastri, sur le circuit de Zandvoort.

Not the best start of the second half of the season.

But the overtakes were fun. Onto the most special week of the year, Monza ❤️🇮🇹 pic.twitter.com/rLUrCBhmxB — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) August 31, 2025

«C'était un enfer ce week-end, a-t-il confié au micro de Canal+. De la FP1, jusqu'à la course. Malheureusement, en plus de ça, en course, honnêtement, les choses allaient plutôt mieux. En termes de perfo' en tout cas. C'est très compliqué de conduire, donc il fallait être ultra-agressif, ce que j'ai fait avec George au départ et ensuite, une deuxième fois parce qu’on n’a pas eu de chance avec la première voiture de sécurité. Mais bon, dans tous les cas, ça n'aurait rien changé...»

Une situation qui a toutefois bien amusé les réseaux sociaux. De nombreuses photos du Monégasque assis seul sur sa butte ont été partagées. Il a ainsi été vu en train de réfléchir, de contempler l'horizon et la course et de consulter son téléphone.

Charles Leclerc for some reason pic.twitter.com/m6hTazX22n — val ᵕ̈ (@thrstyoon) August 31, 2025

🚨 | Lando Norris and Charles Leclerc made a sandcastle while waiting for the race to finish pic.twitter.com/v3nmavo9tD — formulafakers (@formulafakers) August 31, 2025

Alors que Lewis Hamilton a également été contraint à l'abandon après avoir heurté le mur, Ferrari n'a gagné aucun point ce dimanche. Une semaine avant de disputer le Grand Prix de Monza à domicile.