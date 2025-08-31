Toute l’actu en direct 24h/24
«Ce week-end fut un enfer» : quand Charles Leclerc termine le Grand Prix de F1 seul sur une butte après son abandon aux Pays-Bas

Charles Leclerc a pris le temps de réfléchir, seul, sur une butte du circuit de Zandvoort. [XPB / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Contraint à l'abandon après avoir été accroché par Kimi Antonelli, dimanche lors du Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas, Charles Leclerc a terminé la course sur une butte, seul.

C'est une image qui fait le tour des réseaux sociaux depuis dimanche après-midi. Après avoir été sorti de la piste par Kimi Antonelli (Mercedes) au 53e tour, Charles Leclerc, le pilote de Ferrari est parti s’asseoir seul sur une butte pour suivre la fin du Grand Prix de F1 des Pays-Bas, remporté par Oscar Piastri, sur le circuit de Zandvoort. 

«C'était un enfer ce week-end, a-t-il confié au micro de Canal+. De la FP1, jusqu'à la course. Malheureusement, en plus de ça, en course, honnêtement, les choses allaient plutôt mieux. En termes de perfo' en tout cas. C'est très compliqué de conduire, donc il fallait être ultra-agressif, ce que j'ai fait avec George au départ et ensuite, une deuxième fois parce qu’on n’a pas eu de chance avec la première voiture de sécurité. Mais bon, dans tous les cas, ça n'aurait rien changé...»

Une situation qui a toutefois bien amusé les réseaux sociaux. De nombreuses photos du Monégasque assis seul sur sa butte ont été partagées. Il a ainsi été vu en train de réfléchir, de contempler l'horizon et la course et de consulter son téléphone.

Alors que Lewis Hamilton a également été contraint à l'abandon après avoir heurté le mur, Ferrari n'a gagné aucun point ce dimanche. Une semaine avant de disputer le Grand Prix de Monza à domicile.

