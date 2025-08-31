Toute l’actu en direct 24h/24
Coupe du monde féminine 2025 de rugby : les Bleues qualifiées pour les quarts de finale après leur large succès contre le Brésil (84-5)

Les Bleues sont qualifiées pour les quarts de finale. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
L'équipe de France de rugby a infligé une correction au Brésil (84-5), dimanche, pour son deuxième match dans la Coupe du monde féminine 2025 et a validé son billet pour les quarts de finale.

Une promenade de santé. Les Bleues ont assuré dimanche leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby en écrasant le Brésil (84-5), avec quatorze essais inscrits contre l'équipe la plus faible de la compétition, dimanche à Exeter.

Elles profitent de la victoire surprise de l'Afrique du Sud contre l'Italie plus tôt dans la journée (29-24), pour s'assurer l'une des deux premières places du groupe D. Elles devront battre les Sud-Africaines pour prendre la première place et s'éviter, a priori, d'affronter les doubles championnes du monde en titre néo-zélandaises ensuite.  

Contre l'équipe la plus faible de la compétition selon le classement mondial (25e, contre 4e pour la France), les coéquipières de Pauline Bourdon Sansus ont été parfaites et se sont régalées, en atteste les doublés d'Arbey, Boulard, Ménager et Okemba.

Toutefois, les Tricolores n'ont pas battu leur record de la victoire la plus large, qui reste le 99-0 contre le Japon en 1994.

