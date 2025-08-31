Toute l’actu en direct 24h/24
Cyclisme : le classement général de la Bretagne Classic après la victoire d'Arnaud De Lie

Arnaud De Lie enchaîne les succès en ce moment. [Belga / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Belge Arnaud De Lie a remporté dimanche l’épreuve cycliste Bretagne Classic à Plouay. Il s’est imposé devant le Français Emilien Jeannière et le Néerlandais Olav Kooij.

Récent vainqueur du Tour du Bénélux, le Belge Arnaud De Lie a remis ça en remportant ce dimanche la Bretagne Classic dans le Morbihan. Le cycliste de la Lotto-Dstny s'est imposé au sprint.

Le classement général

1. Arnaud De Lie (BEL/LTD) en 6 h 21:23.

2. Emilien Jeannière (FRA/TEN) à 0.

3. Olav Kooij (NED/TVL) 0.

4. Paul Magnier (FRA/SOQ) 0.

5. Biniam Girmay (ERI/IWA) 0.

6. Rick Pluimers (NED/TUD) 0.

7. Dorian Godon (FRA/DAT) 0.

8. Michael Matthews (AUS/JAY) 0.

9. Tobias Andresen (DEN/DFP) 0.

10. Jasper Stuyven (BEL/LTK) 0.

11. Sandy Dujardin (FRA/TEN) 0.

12. Corbin Strong (NZL/IPT) 0.

13. Anthony Turgis (FRA/TEN) 0.

14. Filippo Magli (ITA/GBF) 0.

15. Krists Neilands (LAT/IPT) 0.

16. Clément Venturini (FRA/ARK) 0.

17. Simone Velasco (ITA/AST) 0.

18. Xandro Meurisse (BEL/ADC) 0.

19. Romain Grégoire (FRA/GFC) 0.

20. Mick van Dijke (NED/RBH) 0.

