Cyclisme : le classement général de la Bretagne Classic après la victoire d'Arnaud De Lie

Le Belge Arnaud De Lie a remporté dimanche l’épreuve cycliste Bretagne Classic à Plouay. Il s’est imposé devant le Français Emilien Jeannière et le Néerlandais Olav Kooij.
Récent vainqueur du Tour du Bénélux, le Belge Arnaud De Lie a remis ça en remportant ce dimanche la Bretagne Classic dans le Morbihan. Le cycliste de la Lotto-Dstny s'est imposé au sprint.
Arnaud De Lie wins the Bretagne Classic! 🙌
What a sprint from the Belgian 🤩 pic.twitter.com/03PCuAYe8b
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 31, 2025
Le classement général
1. Arnaud De Lie (BEL/LTD) en 6 h 21:23.
2. Emilien Jeannière (FRA/TEN) à 0.
3. Olav Kooij (NED/TVL) 0.
4. Paul Magnier (FRA/SOQ) 0.
5. Biniam Girmay (ERI/IWA) 0.
6. Rick Pluimers (NED/TUD) 0.
7. Dorian Godon (FRA/DAT) 0.
8. Michael Matthews (AUS/JAY) 0.
9. Tobias Andresen (DEN/DFP) 0.
10. Jasper Stuyven (BEL/LTK) 0.
11. Sandy Dujardin (FRA/TEN) 0.
12. Corbin Strong (NZL/IPT) 0.
13. Anthony Turgis (FRA/TEN) 0.
14. Filippo Magli (ITA/GBF) 0.
15. Krists Neilands (LAT/IPT) 0.
16. Clément Venturini (FRA/ARK) 0.
17. Simone Velasco (ITA/AST) 0.
18. Xandro Meurisse (BEL/ADC) 0.
19. Romain Grégoire (FRA/GFC) 0.
20. Mick van Dijke (NED/RBH) 0.
