Équipe de France : Hugo Ekitike et Benjamin Pavard remplacent Rayan Cherki et William Saliba pour les matchs contre l’Ukraine et l’Islande

Hugo Ekitike est appelé pour la première fois en équipe de France. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Hugo Ekitike a été appelé pour la première fois en équipe de France, ce dimanche, pour remplacer Rayan Cherki, forfait sur blessure. Benjamin Pavard va suppléer William Saliba.

Une grande première. Après le forfait annoncé de Rayan Cherki (Manchester City), l’attaquant de Liverpool Hugo Ekitike a été convoqué pour la première fois en équipe de France pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, a annoncé dimanche la FFF.

L’ancien lyonnais, qui avait réalisé de belles choses lors de sa première sélection en juin dernier en demi-finale de la Ligue des nations contre l’Espagne, souffre d'une «déchirure du quadriceps gauche», a précisé la Fédération.

Dembélé également remplacé ?

De son côté, l’ex-Parisien, acheté cet été 95 millions d'euros par les Reds à Francfort, a inscrit deux buts lors des deux premières journées de Premier League. Agé de 23 ans, le natif de Reims possède en outre un profil de N.9 dont ne dispose plus le sélectionneur Didier Deschamps depuis la retraite internationale d'Olivier Giroud. 

Un peu plus tard dans la soirée, le défenseur William Saliba, blessé à la cheville gauche, a déclaré forfait, et a été remplacé par l'arrière de l'Inter Milan Benjamin Pavard.

A noter que le sélectionneur pourrait apporter d'autres changements à son groupe qui se réunit ce lundi à Clairefontaine. Ousmane Dembélé est sorti en se tenant l'arrière de la cuisse gauche avec le PSG, samedi à Toulouse en Ligue 1.

Les Bleus débutent leur campagne en vue de la Coupe du monde organisée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, vendredi contre l'Ukraine à Wroclaw (Pologne) et enchaîneront avec un match face à l'Islande, le 9 septembre au Parc des Princes.

Equipe de FranceFootball

