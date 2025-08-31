Équipe de France : Hugo Ekitike et Benjamin Pavard remplacent Rayan Cherki et William Saliba pour les matchs contre l’Ukraine et l’Islande

Hugo Ekitike a été appelé pour la première fois en équipe de France, ce dimanche, pour remplacer Rayan Cherki, forfait sur blessure. Benjamin Pavard va suppléer William Saliba.

Une grande première. Après le forfait annoncé de Rayan Cherki (Manchester City), l’attaquant de Liverpool Hugo Ekitike a été convoqué pour la première fois en équipe de France pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, a annoncé dimanche la FFF.

Didier Deschamps a dû acter le forfait de Rayan Cherki (déchirure du quadriceps).



Pour le remplacer, le sélectionneur a décidé de convoquer Hugo Ekitike !#FiersdetreBleuspic.twitter.com/3CSwWxjGq6 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 31, 2025

L’ancien lyonnais, qui avait réalisé de belles choses lors de sa première sélection en juin dernier en demi-finale de la Ligue des nations contre l’Espagne, souffre d'une «déchirure du quadriceps gauche», a précisé la Fédération.

Dembélé également remplacé ?

De son côté, l’ex-Parisien, acheté cet été 95 millions d'euros par les Reds à Francfort, a inscrit deux buts lors des deux premières journées de Premier League. Agé de 23 ans, le natif de Reims possède en outre un profil de N.9 dont ne dispose plus le sélectionneur Didier Deschamps depuis la retraite internationale d'Olivier Giroud.

Quand Hugo Ekitike apprend sa sélection en équipe de France, juste après le choc face à Arsenal 😜#PremierLeaguepic.twitter.com/aFxwAFfGAE — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 31, 2025

Un peu plus tard dans la soirée, le défenseur William Saliba, blessé à la cheville gauche, a déclaré forfait, et a été remplacé par l'arrière de l'Inter Milan Benjamin Pavard.

Benjamin Pavard est attendu ce lundi au Centre National du Football de Clairefontaine 📍https://t.co/5S6SjkJlEX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 31, 2025

A noter que le sélectionneur pourrait apporter d'autres changements à son groupe qui se réunit ce lundi à Clairefontaine. Ousmane Dembélé est sorti en se tenant l'arrière de la cuisse gauche avec le PSG, samedi à Toulouse en Ligue 1.

Les Bleus débutent leur campagne en vue de la Coupe du monde organisée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, vendredi contre l'Ukraine à Wroclaw (Pologne) et enchaîneront avec un match face à l'Islande, le 9 septembre au Parc des Princes.