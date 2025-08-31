Toute l’actu en direct 24h/24
Football : le sublime coup franc de Dominik Szoboszlai lors de Liverpool-Arsenal (vidéo)

Le Hongrois a offert la victoire aux Reds contre les Gunners. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Liverpool a battu Arsenal (1-0), dimanche lors de la 3e journée du championnat d’Angleterre, grâce à un somptueux but de Dominik Szoboszlai.

Il a débloqué la situation d’un chef d’œuvre. Un sublime coup franc direct de Dominik Szoboszlai en fin de match a permis à Liverpool de dominer Arsenal (1-0), dimanche dans un choc de la Premier League à Anfield.

Les Reds, qui enchaînent un troisième succès après Bournemouth (4-2) et Newcastle (3-2), ont infligé la première défaite de la saison à Arsenal, qui n'avait pas encaissé le moindre but lors des deux premières journées contre Manchester United (1-0) et Leeds (5-0).

Le gardien des Gunners David Raya s’est montré héroïque tout au long du match mais s'est finalement fait surprendre par la puissance et la trajectoire du magnifique coup franc lointain de Szoboszlai, passé par-dessus son mur puis au bord de son poteau droit (83e).

Le PSG compte 54 titres à son palmarès.
La rencontre a par ailleurs été marquée par la sortie sur blessure des défenseurs français William Saliba et Ibrahima Konaté, à la veille du rassemblement des Bleus à Clairefontaine.

FootballLiverpoolVidéo

