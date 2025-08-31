Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix des Pays-Bas

En tête du championnat du monde de Formule 1, Oscar Piastri s’élancera en pole position, ce dimanche (15h), du Grand Prix des Pays-Bas devant son coéquipier Lando Norris. Le Français Isack Hadjar partira 4e.
1ère ligne
Oscar Piastri (AUS/McLaren)
Lando Norris (GBR/McLaren)
POLE POSITION POUR OSCAR PIASTRI À ZANDVOORT ! 🟠
Il devance son coéquipier Lando Norris de 12 millièmes ⚡️
Hadjar 4e (🤯), Gasly 14e, Ocon 18e #DutchGP#F1pic.twitter.com/F8RPRvxSz7
— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) August 30, 2025
2e ligne
Max Verstappen (NED/Red Bull)
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls)
3e ligne
George Russell (GBR/Mercedes)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
4e ligne
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)
5e ligne
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
6e ligne
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)
7e ligne
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber)
Pierre Gasly (FRA/Alpine)
8e ligne
Alexander Albon (THA/Williams)
Franco Colapinto (ARG/Alpine)
9e ligne
Nico Hülkenberg (GER/Sauber)
Esteban Ocon (FRA/Haas)
10e ligne
Oliver Bearman (GBR/Haas)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin)