Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix des Pays-Bas

Oscar Piastri s'élancera en pole position du Grand Prix des Pays-Bas. Oscar Piastri s'élancera en pole position du Grand Prix des Pays-Bas. [Hoch Zwei / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En tête du championnat du monde de Formule 1, Oscar Piastri s’élancera en pole position, ce dimanche (15h), du Grand Prix des Pays-Bas devant son coéquipier Lando Norris. Le Français Isack Hadjar partira 4e.

1ère ligne

Oscar Piastri (AUS/McLaren)

Lando Norris (GBR/McLaren)

2e ligne

Max Verstappen (NED/Red Bull)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls)

3e ligne

George Russell (GBR/Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

4e ligne

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)

5e ligne

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

6e ligne

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

7e ligne

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber)

Pierre Gasly (FRA/Alpine)

8e ligne

Alexander Albon (THA/Williams)

Franco Colapinto (ARG/Alpine)

9e ligne

Nico Hülkenberg (GER/Sauber)

Esteban Ocon (FRA/Haas)

Lando Norris a remporté le Grand Prix des Pays-Bas la saison dernière.
10e ligne

Oliver Bearman (GBR/Haas)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

