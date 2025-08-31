Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

France-Israël, Eurobasket 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La France a remporté ses deux premiers matchs à l'Eurobasket 2025 avant d'affronter Israël. La France a remporté ses deux premiers matchs à l'Eurobasket 2025 avant d'affronter Israël. [Newspix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après avoir remporté ses deux premières rencontres contre la Belgique et la Slovénie, la France affronte Israël, ce dimanche, à 17h, pour son 3e match à l’Eurobasket 2025.

Les Bleus reçus trois sur trois ? Après ses victoires contre la Belgique (92-64) puis la Slovénie (103-95), l’équipe de France affronte Israël, ce dimanche, pour son 3e match à l’Eurobasket 2025.

Et en cas de nouveau succès, les vice-champions olympiques valideront déjà leur billet pour les huitièmes de finale de la compétition avant même leurs deux dernières rencontres face à la Pologne (mardi) et l’Islande (jeudi).

Reste à savoir comment les hommes de Frédéric Fauthoux, toujours invaincu à la tête des Bleus avec 11 victoires en autant de rencontres, auront récupéré au lendemain de leur victoire arrachée contre la Slovénie de Luka Doncic. Et ils devront également se méfier de l’équipe d’Israël.

L'Euro de basket 2025 est organisé en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne.
Sur le même sujet Eurobasket 2025 : le calendrier et les résultats complets de la compétition Lire

Cette dernière a battu l’Islande pour son entrée dans la compétition (83-71) avant de ne s’incliner que de deux points contre la Pologne (66-64). «Il faudra valider cette victoire (contre la Slovénie, ndlr) sinon ça n’aura presque servi à rien», a insisté le sélectionneur tricolore. A ses joueurs de rapidement se remobiliser pour poursuivre sur leur lancée.

Le programme TV

France-Israël

Eurobasket 2025

Dimanche 31 août

A suivre en direct et en intégralité à partir de 17h sur TMC et beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal)

BasketSportEuro 2025Equipe de FranceProgramme TVQuelle heure quelle chaîne

À suivre aussi

L'équipe de France a battu la Belgique avant d'affronter la Slovénie, Israël, la Pologne et l’Islande dans la poule D.
Eurobasket 2025 : le calendrier et les résultats complets de l’équipe de France
Russell Westbrook est toujours à la recherche d'une équipe pour la saison prochaine.
Basket : une star de la NBA s’entraîne sur un yacht avant de retrouver une équipe (vidéo)
La bagarre a éclaté après la victoire de la République dominicaine contre l'Argentine en prolongation.
Basket : une énorme bagarre générale éclate à la fin d’un match de l’AmeriCup entre la République dominicaine et l’Argentine (vidéo)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités