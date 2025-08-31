France-Israël, Eurobasket 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après avoir remporté ses deux premières rencontres contre la Belgique et la Slovénie, la France affronte Israël, ce dimanche, à 17h, pour son 3e match à l’Eurobasket 2025.

Les Bleus reçus trois sur trois ? Après ses victoires contre la Belgique (92-64) puis la Slovénie (103-95), l’équipe de France affronte Israël, ce dimanche, pour son 3e match à l’Eurobasket 2025.

Et en cas de nouveau succès, les vice-champions olympiques valideront déjà leur billet pour les huitièmes de finale de la compétition avant même leurs deux dernières rencontres face à la Pologne (mardi) et l’Islande (jeudi).

Reste à savoir comment les hommes de Frédéric Fauthoux, toujours invaincu à la tête des Bleus avec 11 victoires en autant de rencontres, auront récupéré au lendemain de leur victoire arrachée contre la Slovénie de Luka Doncic. Et ils devront également se méfier de l’équipe d’Israël.

Cette dernière a battu l’Islande pour son entrée dans la compétition (83-71) avant de ne s’incliner que de deux points contre la Pologne (66-64). «Il faudra valider cette victoire (contre la Slovénie, ndlr) sinon ça n’aura presque servi à rien», a insisté le sélectionneur tricolore. A ses joueurs de rapidement se remobiliser pour poursuivre sur leur lancée.

Le programme TV

France-Israël

Eurobasket 2025

Dimanche 31 août

A suivre en direct et en intégralité à partir de 17h sur TMC et beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal)