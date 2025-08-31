Liga : pourquoi les deux buts de Kylian Mbappé contre Majorque ont-ils été refusés ?

Kylian Mbappé n’a pas marqué, samedi soir, lors de la victoire du Real Madrid contre Majorque en Liga (2-1). Il s’est même vu refuser deux buts.

Il est resté muet. Grand artisan des deux premiers succès de la saison du Real Madrid en Liga, avec un but contre Osasuna (1-0) puis un doublé sur la pelouse d’Oviedo (0-3), Kylian Mbappé n’a pas trouvé le chemin de filets, samedi soir, lors du succès contre Majorque (2-1). Le capitaine de l’équipe de France a pourtant marqué à deux reprises, à la 9e minute puis dans les arrêts de jeu de la première période.

Kylian Mbappé on IG. 🧐 pic.twitter.com/G17UO1co7I — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 31, 2025

Mais ses deux réalisations ont été refusées pour une position de hors-jeu. Le premier pour seulement quelques millimètres. A l’issue de la rencontre, l’ancien parisien a d’ailleurs partagé sur son compte Instagram la capture d’écran du révélateur de son premier but refusé sans faire le moindre commentaire.

Son entraîneur ne s’est lui pas montré inquiet. «Que Kylian n’ait pas marqué ne m’inquiète pas du tout, parce qu’il va continuer à marquer comme il l’a fait jusqu’ici», a déclaré Xabi Alonso à l’issue de la rencontre.

Et si Kylian Mbappé n’a marqué, le Real Madrid a tout de même décroché son 3e succès de la saison en autant de rencontres. Mené au score, le vice-champion d’Espagne a renversé Majorque en deux minutes avec des buts de d’Arda Güler (37e) et Vinicius (39e). Avec cette victoire, les Madrilènes ont conforté leur première place avant les matchs de Villarreal, Barcelone, Bilbao et Getafe qui peuvent également enchaîner un 3e succès.