Ligue des champions 2025-2026 : le calendrier complet de l’OM

Pour son retour en Ligue des champions, l’OM disputera son premier match sur la pelouse du Real Madrid, avant de recevoir l’Ajax Amsterdam au Vélodrome.

Mardi 16 septembre

Real Madrid-OM à 21h

𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 🌟



Le calendrier de nos olympiens pour la phase de ligue de @ChampionsLeague est sorti ! Bloquez dès maintenant vos agendas et inscrivez-vous aux alertes des matchs qui vous intéressent ⬇️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 30, 2025

Mardi 30 septembre

OM-Ajax Amsterdam à 21h

Mercredi 22 octobre

Sporting Portugal-OM à 21h

Mercredi 5 novembre

OM-Atalanta Bergame à 21h

Mardi 25 novembre

OM-Newcastle à 21h

Mardi 9 décembre

Union Saint-Gilloise-OM à 21h

Mercredi 21 janvier

OM-Liverpool à 21h

Mercredi 28 janvier

Club Bruges-OM à 21h