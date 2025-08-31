Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue des champions 2025-2026 : le calendrier complet de l’OM

L'OM se déplacera sur la pelouse du Real Madrid lors de la 1ère journée. L'OM se déplacera sur la pelouse du Real Madrid lors de la 1ère journée. [Sylvain Thomas/FEP/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pour son retour en Ligue des champions, l’OM disputera son premier match sur la pelouse du Real Madrid, avant de recevoir l’Ajax Amsterdam au Vélodrome.

Mardi 16 septembre

Real Madrid-OM à 21h

Mardi 30 septembre

OM-Ajax Amsterdam à 21h

Mercredi 22 octobre

Sporting Portugal-OM à 21h

Mercredi 5 novembre

OM-Atalanta Bergame à 21h

Mardi 25 novembre

OM-Newcastle à 21h

Mardi 9 décembre

Union Saint-Gilloise-OM à 21h

Mercredi 21 janvier

OM-Liverpool à 21h

Mercredi 28 janvier

Club Bruges-OM à 21h

