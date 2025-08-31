Ligue des champions 2025-2026 : le calendrier complet de l’OM

Pour son retour en Ligue des champions, l’OM disputera son premier match sur la pelouse du Real Madrid, avant de recevoir l’Ajax Amsterdam au Vélodrome.
Mardi 16 septembre
Real Madrid-OM à 21h
𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 🌟
Le calendrier de nos olympiens pour la phase de ligue de @ChampionsLeague est sorti ! Bloquez dès maintenant vos agendas et inscrivez-vous aux alertes des matchs qui vous intéressent ⬇️
— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 30, 2025
Mardi 30 septembre
OM-Ajax Amsterdam à 21h
Mercredi 22 octobre
Sporting Portugal-OM à 21h
Mercredi 5 novembre
OM-Atalanta Bergame à 21h
Mardi 25 novembre
OM-Newcastle à 21h
Mardi 9 décembre
Union Saint-Gilloise-OM à 21h
Mercredi 21 janvier
OM-Liverpool à 21h
Mercredi 28 janvier
Club Bruges-OM à 21h