Tour d’Espagne 2025 : le classement général après la 8e étape

Torstein Traeen devance Jonas Vingegaard en tête du classement général du Tour d'Espagne. Torstein Traeen devance Jonas Vingegaard en tête du classement général du Tour d'Espagne. [Sirotti / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au terme de la 8e étape du Tour d’Espagne, remportée au sprint par le Belge Jasper Philipsen, le Norvégien Torstein Traeen a conservé la tête du classement général et le maillot rouge du leader devant Jonas Vingegaard.

Le classement général

1. Torstein Traeen (NOR/TBV) en 29h01’50’’

2. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) à 2’33’’

3. Joao Almeida (POR/UAD) à 2’41’’

4. Giulio Ciccone (ITA/LTK) à 2’42’’

5. Lorenzo Fortunato (ITA/AST) à 2’47’’

6. Matteo Jorgenson (USA/TVL) à 2’49’’

7. Jai Hindley (AUS/RBH) à 2’53’’

8. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) à 2’53’’

9. Egan Bernal (COL/IGD) à 2’55’’

10. Félix Gall (AUT/DAT) à 2’58’’

11. Tom Pidcock (GBR/Q36) à 3’03’’

12. Marc Soler (ESP/UAD) à 3’04’’

13. Matthew Riccitello (USA/IPT) à 3’20’’

14. Sepp Kuss (USA/TVL) à 3’38’’

15. Raul Garcia (ESP/ARK) à 3’39’’

16. Bruno Armirail (FRA/DAT) à 3’40’’

17. Ben O'Connor (Aus/JAY) à 3’53’’

18. Junior Lecerf (Bel/SOQ) à 4’15’’

19. Jefferson Cepeda (ECU/MOV) à 4’28’’

20. Santiago Buitrago (COL/TBV) à 4’36’’

