Tour d’Espagne 2025 : le classement général après la 8e étape

Au terme de la 8e étape du Tour d’Espagne, remportée au sprint par le Belge Jasper Philipsen, le Norvégien Torstein Traeen a conservé la tête du classement général et le maillot rouge du leader devant Jonas Vingegaard.
Le classement général
1. Torstein Traeen (NOR/TBV) en 29h01’50’’
2. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) à 2’33’’
3. Joao Almeida (POR/UAD) à 2’41’’
4. Giulio Ciccone (ITA/LTK) à 2’42’’
5. Lorenzo Fortunato (ITA/AST) à 2’47’’
6. Matteo Jorgenson (USA/TVL) à 2’49’’
7. Jai Hindley (AUS/RBH) à 2’53’’
8. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) à 2’53’’
9. Egan Bernal (COL/IGD) à 2’55’’
10. Félix Gall (AUT/DAT) à 2’58’’
11. Tom Pidcock (GBR/Q36) à 3’03’’
12. Marc Soler (ESP/UAD) à 3’04’’
13. Matthew Riccitello (USA/IPT) à 3’20’’
14. Sepp Kuss (USA/TVL) à 3’38’’
15. Raul Garcia (ESP/ARK) à 3’39’’
16. Bruno Armirail (FRA/DAT) à 3’40’’
17. Ben O'Connor (Aus/JAY) à 3’53’’
18. Junior Lecerf (Bel/SOQ) à 4’15’’
19. Jefferson Cepeda (ECU/MOV) à 4’28’’
20. Santiago Buitrago (COL/TBV) à 4’36’’