«Une valeur sentimentale» : une joueuse de tennis roumaine lance un appel pour retrouver un trophée volé dans sa chambre d’hôtel

Sorana Cirstea a remporté le tournoi de Cleveland contre l'Américaine Ann Li. Sorana Cirstea a remporté le tournoi de Cleveland contre l'Américaine Ann Li. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La joueuse de tennis roumaine Sorana Cirstea, qui a remporté le tournoi de Cleveland aux Etats-Unis, a lancé un appel pour retrouver le trophée qui lui aurait été volé dans sa chambre d’hôtel.

Un appel à l’aide. Une semaine après son sacre au tournoi de Cleveland (WTA 250), contre l’Américaine Ann Li (6-2, 6-4), Sorana Cirstea (35 ans) a posté un message sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver son trophée, qui aurait été volé dans sa chambre d’hôtel à New York, où elle a été éliminée au 2e tour de l’US Open.

«Quiconque a volé mon trophée de Cleveland dans la chambre 314 du Fifty Sonesta, s’il vous plaît rendez-le», a écrit la joueuse roumaine, 71e mondiale, sur son compte Instagram. «Il n’a pas de valeur matérielle, mais une valeur sentimentale», a-t-elle ajouté.

Sur le même sujet Tennis : voici les 10 joueurs et joueuses les mieux payés au monde

Il s’agit en effet du 3e trophée de sa carrière sur le circuit principal après ses succès au tournoi de Tashkent (2008) puis au tournoi d’Istanbul (2021). Reste à savoir si son appel sera entendu et si elle pourra remettre la main sur son bien.

Tennis

Lacoste est l'équipementier de Novak Djokovic depuis 2017.
Tennis : Lacoste rend hommage à Novak Djokovic en remplaçant son crocodile par une chèvre verte (vidéo)
US Open : un spectateur arrache la casquette d’un joueur des mains d’un enfant dépité
Daniil Medvedev a été éliminé au 1er tour de l'US Open par le Français Benjamin Bonzi.
US Open 2025 : l’énorme amende infligée à Daniil Medvedev pour son comportement lors de sa défaite contre le Français Benjamin Bonzi

