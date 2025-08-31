«Une valeur sentimentale» : une joueuse de tennis roumaine lance un appel pour retrouver un trophée volé dans sa chambre d’hôtel

La joueuse de tennis roumaine Sorana Cirstea, qui a remporté le tournoi de Cleveland aux Etats-Unis, a lancé un appel pour retrouver le trophée qui lui aurait été volé dans sa chambre d’hôtel.

Un appel à l’aide. Une semaine après son sacre au tournoi de Cleveland (WTA 250), contre l’Américaine Ann Li (6-2, 6-4), Sorana Cirstea (35 ans) a posté un message sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver son trophée, qui aurait été volé dans sa chambre d’hôtel à New York, où elle a été éliminée au 2e tour de l’US Open.

"Whoever stole my Cleveland trophy from room 314 at The Fifty Sonesta please give it back."



Romanian tennis player Sorana Cirstea has appealed to the public to help her track down her stolen trophy. pic.twitter.com/eY4TKxWZZn — BBC Sport (@BBCSport) August 31, 2025

«Quiconque a volé mon trophée de Cleveland dans la chambre 314 du Fifty Sonesta, s’il vous plaît rendez-le», a écrit la joueuse roumaine, 71e mondiale, sur son compte Instagram. «Il n’a pas de valeur matérielle, mais une valeur sentimentale», a-t-elle ajouté.

Il s’agit en effet du 3e trophée de sa carrière sur le circuit principal après ses succès au tournoi de Tashkent (2008) puis au tournoi d’Istanbul (2021). Reste à savoir si son appel sera entendu et si elle pourra remettre la main sur son bien.