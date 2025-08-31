Toute l’actu en direct 24h/24
US Open 2025 : Arthur Rinderknech et Adrian Mannarino éliminés, il n’y a plus de Français en lice

Arthur Rinderknech s'est logiquement incliné contre le n°2 mondial Carlos Alcaraz. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Arthur Rinderknech et Adrian Mannarino, les deux derniers Français encore en lice à l’US Open, ont été éliminés dimanche respectivement par Carlos Alcaraz et Jiri Lehecka.

Il n’y a plus aucun Français en lice à l’US Open 2025. Arthur Rinderknech (82e à l’ATP) s'est logiquement incliné contre le n°2 mondial Carlos Alcaraz en huitièmes de finale, dimanche quelques heures après la défaite d'Adrian Mannarino contre Jiri Lehecka.

Pour son premier huitième en finale en Grand Chelem, Arthur Rinderknech (30 ans) s'est heurté au quintuple lauréat d'un tournoi majeur. Comme lors de ses trois duels précédents avec l'Espagnol de 22 ans, le joueur entraîné par Lucas Pouille s'est incliné. Malgré sa défaite (7-6, 6-3, 6-4), Rinderknech va grimper de plus de 20 places au classement ATP pour naviguer aux alentours du top 60.

De retour en Coupe Davis

Il va désormais pouvoir préparer le déplacement de l'équipe de France en Croatie, prévu les 12 et 13 septembre et dont l'enjeu sera de qualifier les Bleus pour la phase finale à huit équipes de la Coupe Davis.  

De son côté, Adrian Mannarino a lui aussi disputé dimanche à 37 ans son premier huitième de finale à l'US Open, mais il s’est incliné contre Jiri Lehecka. Battu (7-6, 6-3, 2-6, 6-2) après une bagarre de trois heures et quart, le gaucher quitte New York.

Le cannabis est autorisé dans l'État de New York depuis 2021.
Le Francilien va gagner une vingtaine de places au prochain classement mondial, de quoi intégrer directement le tableau final des prochains ATP 250 et les qualifications des ATP 500, s'est-il réjoui.

US OpenTennisSport

