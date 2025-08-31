UTMB 2025 : combien les vainqueurs de l’Ultra-trail du Mont-Blanc ont-ils touché ?

Le Britannique Tom Evans et la Néo-Zélandaise Ruth Croft ont remporté, samedi, la 22e édition de l’Ultra-trail du Mont-Blanc à Chamonix.

Un succès au prix d’un incroyable effort. Dans des conditions dantesques, Tom Evans et Ruth Croft ont remporté, samedi, la 22e édition de l’Ultra-trail du Mont-Blanc à Chamonix (176 km). Âgé de 33 ans, le Britannique, ancien officier de l’armée, a franchi l’arrivée après 19 heures 18 minutes et 58 secondes d’une course marquée par les intempéries et de nombreux abandons.

«C’est tout simplement la journée la plus incroyable qui soit. Nous avons eu droit à une météo très britannique : de la neige, de la pluie et un peu de chaleur à la fin (…). La course t’envoyait tout dans la figure», a déclaré à l’arrivée Tom Evans, qui a embrassé sa compagne et son nouveau-né après avoir franchi la ligne.

Deuxième l’an passé, la Néo-Zélandaise Ruth Croft s’est imposée chez les femmes en 22 heures, 56 minutes et 23 secondes, soit le 21e temps au classement général tous genres confondus. Et avec cette victoire de prestige, les deux lauréats ont empoché la somme de 20.000 euros.

Alors que la parité est respectée entre les hommes et les femmes, les deuxièmes ont touché 12.000 euros, contre 8.000 pour les troisièmes ou encore 6.000 euros pour les athlètes qui ont terminé à la 4e place, 4.000 euros pour les cinquièmes, 3.000 euros pour les sixièmes, 2.000 euros pour les septièmes et 1.500 euros pour les huitièmes, neuvièmes et dixièmes.