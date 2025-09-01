Equipe de France : les arrivées remarquées de Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté à Clairefontaine pour la rentrée (vidéo)

Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté ont effectué des arrivées remarquées à Clairefontaine, ce lundi, pour le rassemblement des Bleus. Avec des clins d'oeil à la rentrée scolaire.

C'est la rentrée des classes mais aussi de l'équipe de France. En vue des matchs à venir pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, contre l'Ukraine (vendredi en Pologne) et l'Islande (le 9 septembre à Paris), les Bleus se sont retrouvés ce lundi à Clairefontaine.

Et comme à chaque rassemblement, les looks ont été scrutés. Ceux qui ont marqué les esprits sont cette fois-ci Ibrahima Konaté (comme souvent ces derniers temps) et Kylian Mbappé.

L'attaquant du Real Madrid est arrivé d'un pas pressé au Château des Yvelines en tenue beige avec une sacoche, cachant peut-être un ordinateur, digne d'un professeur.

De son côté, le défenseur de Liverpool, venu faire constater sa blessure et son probable forfait, est arrivé avec un bermuda et surtout un sac à dos. «Je suis venu en écolier les gars», a-t-il d’ailleurs lâché tout sourire aux journalistes présents.

Lucas Digne arrive avec Ibrahima Konaté, qui a sorti un total look rentrée des classes pour ce premier rassemblement des Bleus de la saison pic.twitter.com/I5oRQz6qbe — L'Équipe (@lequipe) September 1, 2025

A noter que Jules Koundé ne portait pas de sac à dos ou de référence à la rentrée scolaire mais a une nouvelle fois montré toute son originalité avec une longue robe noire.