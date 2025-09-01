Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Equipe de France : les arrivées remarquées de Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté à Clairefontaine pour la rentrée (vidéo)

Kylian Mbappé est arrivé dans les premiers à Clairefontaine. [FEP / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté ont effectué des arrivées remarquées à Clairefontaine, ce lundi, pour le rassemblement des Bleus. Avec des clins d'oeil à la rentrée scolaire.

C'est la rentrée des classes mais aussi de l'équipe de France. En vue des matchs à venir pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, contre l'Ukraine (vendredi en Pologne) et l'Islande (le 9 septembre à Paris), les Bleus se sont retrouvés ce lundi à Clairefontaine.

Et comme à chaque rassemblement, les looks ont été scrutés. Ceux qui ont marqué les esprits sont cette fois-ci Ibrahima Konaté (comme souvent ces derniers temps) et Kylian Mbappé. 

L'attaquant du Real Madrid est arrivé d'un pas pressé au Château des Yvelines en tenue beige avec une sacoche, cachant peut-être un ordinateur, digne d'un professeur.

De son côté, le défenseur de Liverpool, venu faire constater sa blessure et son probable forfait, est arrivé avec un bermuda et surtout un sac à dos. «Je suis venu en écolier les gars», a-t-il d’ailleurs lâché tout sourire aux journalistes présents.

Erik ten Hag a été remercié par le Bayer Leverkusen après seulement trois matchs.
Sur le même sujet Football : un futur adversaire du PSG en Ligue des champions vire son nouvel entraîneur après seulement trois matchs Lire

A noter que Jules Koundé ne portait pas de sac à dos ou de référence à la rentrée scolaire mais a une nouvelle fois montré toute son originalité avec une longue robe noire. 

FootballKylian MbappéIbrahima KonatéEquipe de FranceVidéo

À suivre aussi

Erik ten Hag a été remercié par le Bayer Leverkusen après seulement trois matchs.
Football : un futur adversaire du PSG en Ligue des champions vire son nouvel entraîneur après seulement trois matchs
L'équipe de France affronte l'Ukraine pour son premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
Eliminatoires Coupe du monde 2026 : où le match entre l’Ukraine et la France se jouera-t-il ?
Le défenseur ukrainien Illia Zabarnyi a été recruté cet été par le PSG.
«Je remplirai mes obligations envers le club» : le nouveau défenseur ukrainien du PSG s’exprime sur sa relation avec son coéquipier russe

Ailleurs sur le web

Dernières actualités