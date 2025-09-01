Toute l’actu en direct 24h/24
Football : lourde défaite, crachat de Luis Suarez… La finale de la Leagues Cup entre l'Inter Miami et Seattle se termine en bagarre générale (vidéo)

Luis Suarez a craché sur l'un des assistants de Seattle après la défaite de l'Inter Miami en finale de la Leagues Cup. Luis Suarez a craché sur l'un des assistants de Seattle après la défaite de l'Inter Miami en finale de la Leagues Cup. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après la lourde défaite de l’Inter Miami contre Seattle (0-3), la finale de la Leagues Cup s’est achevée en bagarre générale, provoquée par un crachat de Luis Suarez sur l’un des assistants des Sounders.

Un spectacle désolant. L’Inter Miami de Lionel Messi a lourdement chuté, dimanche soir, en finale de la Leagues Cup (0-3). Malgré plusieurs occasions, les hommes de Javier Mascherano ne sont pas parvenus à trouver la faille et ont été punis à trois reprises avec des buts inscrits par Osaze De Rosario (26e), Alex Roldan (84e) et Paul Rothrock (89e). Mais la rencontre, épilogue d’un tournoi réunissant des équipes du Mexique et de la MSL, a surtout été marquée par une bagarre générale qui a éclaté au coup de sifflet final.

Cette échauffourée a été notamment provoquée par Luis Suarez. L’attaquant uruguayen aurait agressé l’un des joueurs adverses avant de cracher sur l’un des assistants de Seattle, selon les images télévisées. Une attitude déplorable qui devrait lui coûter cher et lui valoir plusieurs matchs de suspension.

Et ce n’est pas la première fois qu’il se fait remarquer pour son comportement. L’ancien attaquant de Liverpool et du FC Barcelone s’était fait épingler pendant sa carrière pour avoir mordu trois fois des adversaires en plein match, dont l’Italien Giorgio Chiellini lors de la Coupe du monde 2014. Il avait alors écopé de neuf matchs de suspension.

Sur le même sujet Football : l’incroyable anecdote de Marco Verratti sur la venue de Lionel Messi au PSG Lire

Avec ce succès, Seattle est devenu la première équipe des Etats-Unis à remporter tous les trophées nord-américains possibles, après avoir déjà conquis deux titres de MLS, quatre coupes des USA et une Ligue des champions de la Concacaf.

