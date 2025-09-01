Football : lourde défaite, crachat de Luis Suarez… La finale de la Leagues Cup entre l'Inter Miami et Seattle se termine en bagarre générale (vidéo)

Après la lourde défaite de l’Inter Miami contre Seattle (0-3), la finale de la Leagues Cup s’est achevée en bagarre générale, provoquée par un crachat de Luis Suarez sur l’un des assistants des Sounders.

Un spectacle désolant. L’Inter Miami de Lionel Messi a lourdement chuté, dimanche soir, en finale de la Leagues Cup (0-3). Malgré plusieurs occasions, les hommes de Javier Mascherano ne sont pas parvenus à trouver la faille et ont été punis à trois reprises avec des buts inscrits par Osaze De Rosario (26e), Alex Roldan (84e) et Paul Rothrock (89e). Mais la rencontre, épilogue d’un tournoi réunissant des équipes du Mexique et de la MSL, a surtout été marquée par une bagarre générale qui a éclaté au coup de sifflet final.

Temperatures boiled over and punches were thrown after the final whistle in the Leagues Cup Final between Seattle and Inter Miami 😳



🎥: @MLSpic.twitter.com/vI3Y3qKpEm — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025

Cette échauffourée a été notamment provoquée par Luis Suarez. L’attaquant uruguayen aurait agressé l’un des joueurs adverses avant de cracher sur l’un des assistants de Seattle, selon les images télévisées. Une attitude déplorable qui devrait lui coûter cher et lui valoir plusieurs matchs de suspension.

Luis Suárez appeared to spit on a Seattle staff member after the final whistle in the Leagues Cup Final 👀



🎥: @MLSpic.twitter.com/gCMLdbwDlC — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025

Et ce n’est pas la première fois qu’il se fait remarquer pour son comportement. L’ancien attaquant de Liverpool et du FC Barcelone s’était fait épingler pendant sa carrière pour avoir mordu trois fois des adversaires en plein match, dont l’Italien Giorgio Chiellini lors de la Coupe du monde 2014. Il avait alors écopé de neuf matchs de suspension.

Avec ce succès, Seattle est devenu la première équipe des Etats-Unis à remporter tous les trophées nord-américains possibles, après avoir déjà conquis deux titres de MLS, quatre coupes des USA et une Ligue des champions de la Concacaf.