Formule 1 : pourquoi Lewis Hamilton a-t-il écopé de cinq places de pénalité sur la grille de départ du Grand Prix d’Italie ?

Contraint à l’abandon aux Pays-Bas, Lewis Hamilton a écopé de cinq places de pénalité sur la grille de départ du Grand Prix d’Italie, dimanche, sur le circuit de Monza.

Un nouveau coup dur dans une saison compliquée. Lewis Hamilton s’est vu infliger cinq places de pénalité sur la grille de départ du Grand Prix d’Italie, dimanche prochain, sur le circuit de Monza. Le Britannique a été sanctionné pour avoir enfreint le règlement sur la vitesse lors des tours de mise en grille avant le départ du Grand Prix des Pays-Bas, où il a été contraint à l’abandon au 23e tour après une sortie de piste.

Le pilote Ferrari est passé à une vitesse trop élevée sur un secteur du circuit avant l’entrée aux stands, puis n’a pas assez ralenti en entrant dans les stands, ont indiqué les commissaires qui ont néanmoins été indulgents. La sanction classique pour ce genre d’infraction est de dix places de pénalité sur la grille du Grand Prix suivant, mais elle a été réduite de moitié car le septuple champion du monde «a tenté de réduire sa vitesse et de freiner un peu plus tôt» sur le circuit.

A Monza, Lewis Hamilton mais aussi Charles Leclerc, qui a également dû abandonner aux Pays-Bas, pourront compter sur le soutien des Tifosis pour tenter d’offrir à Ferrari sa première victoire de la saison. Comme la saison dernière lorsque le Monégasque s’était imposé devant les McLaren d’Oscar Piastri et Lando Norris.