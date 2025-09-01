France-Pologne, Eurobasket 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France affronte la Pologne chez elle, mardi 2 septembre, pour son quatrième match à l’Eurobasket 2025.

Une finale de groupe. Battus par Israël dimanche à Katowice (82-69), l’équipe de France va devoir se relever ce mardi contre la Pologne, co-organisatrice de l’Eurobasket 2025. Une victoire devrait assurer la première place du groupe aux Bleus.

Trop fébriles offensivement contre les Israéliens, vingt-quatre heures après avoir battu la Slovénie de Luka Doncic, les vice-champions olympiques vont devoir retrouver leurs esprits pour ne pas connaître une nouvelle désillusion.

En cas de succès, les hommes de Frédéric Fauthoux se mettront en bonne position pour terminer à la première place du groupe D. Mais en cas de défaite, ils pourraient se retrouver troisièmes.

Programme TV

Pologne-France

Eurobasket 2025

Mardi 2 septembre

20h30 sur beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal)