France-Pologne, Eurobasket 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Zaccharie Risacher et les Bleus sont très attendus contre la Pologne.
L’équipe de France affronte la Pologne chez elle, mardi 2 septembre, pour son quatrième match à l’Eurobasket 2025.

Une finale de groupe. Battus par Israël dimanche à Katowice (82-69), l’équipe de France va devoir se relever ce mardi contre la Pologne, co-organisatrice de l’Eurobasket 2025. Une victoire devrait assurer la première place du groupe aux Bleus.

Trop fébriles offensivement contre les Israéliens, vingt-quatre heures après avoir battu la Slovénie de Luka Doncic, les vice-champions olympiques vont devoir retrouver leurs esprits pour ne pas connaître une nouvelle désillusion.

En cas de succès, les hommes de Frédéric Fauthoux se mettront en bonne position pour terminer à la première place du groupe D. Mais en cas de défaite, ils pourraient se retrouver troisièmes.

L'Euro de basket 2025 est organisé en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne.
Programme TV

Pologne-France
Eurobasket 2025
Mardi 2 septembre
20h30 sur beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal)

