«Je remplirai mes obligations envers le club» : le nouveau défenseur ukrainien du PSG s’exprime sur sa relation avec son coéquipier russe

Recruté par le PSG cet été pour 65 millions d’euros, le défenseur ukrainien Illia Zabarnyi s'est exprimé sur sa relation avec le gardien russe Matvey Safonov.

Une cohabitation possible ? Depuis le début du mois d’août, le PSG dispose dans son effectif d’un joueur russe et d’un autre ukrainien. Car après avoir attiré le gardien Matvey Safonov l’année dernière, le club de la capitale a recruté cet été le défenseur Illia Zabarnyi, acheté pas moins de 65 millions d’euros à Bournemouth. Et l’arrivée de l’international ukrainien (47 sélections) a soulevé plusieurs interrogations en raison du contexte géopolitique.

«Je soutiens pleinement l’isolement complet du football russe»

D’autant que Illia Zabarnyi apporte régulièrement son soutien à son pays depuis le début de la guerre en Ukraine, dénonçant l’invasion de la Russie. «Dans mon pays, une guerre à grande échelle fait rage depuis quatre ans. Les Russes sont des agresseurs qui tentent en vain de détruire la liberté et l’indépendance de l’Ukraine. La guerre continue, et je n’entretiens aucune relation avec les Russes», a-t-il ainsi déclaré dans l’émission ukrainienne Football 360, diffusée sur YouTube. Il s'est également exprimé sur sa relation avec Matvey Safonov.

«Quant à mon coéquipier, je dois interagir avec lui à un niveau professionnel à l’entraînement et je remplirai mes obligations envers le club», a ajouté le défenseur, sans pour autant dévier de sa position. «Pendant que la guerre continue, je soutiens pleinement l’isolement complet du football russe dans le monde», a affirmé Illia Zabarnyi, qui a joué ses deux premiers matchs avec Paris à Nantes (0-1) et à Toulouse (3-6).

Et pendant la trêve internationale, le natif de Kiev a retrouvé la sélectionné ukrainienne et devrait être titulaire pour affronter la France, vendredi soir, en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.