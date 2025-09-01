«Premier arrivé, premier servi» : le chef d’entreprise vilipendé pour avoir volé la casquette offerte à un enfant à l’US Open se défend

Pointé du doigt pour avoir volé une casquette offerte à un enfant à l’US Open, le chef d’entreprise polonais Piotr Szczerek est sorti du silence pour se défendre et assumé son geste.

Aucun regret, ni remord. Tancé ces derniers jours pour avoir volé une casquette offerte par le joueur polonais Kamil Majchrzak à un enfant à l’US Open, Piotr Szczerek, PDG de l’entreprise polonaise de pavage nommée Drogbruk, est sorti du silence, revenant sur son geste qui a suscité l’indignation. Mais il n’a pas exprimé la moindre peine dans un communiqué publié, avant d’être supprimé, sur le forum polonais GoWork. Bien au contraire.

😥 Quand un pauvre enfant se fait voler la casquette offerte par Majchrzak ! 😡#USOpen#HomeOfTennispic.twitter.com/b1sMb83Wq8 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 29, 2025

«Oui, j’ai pris la casquette. Oui, je l’ai fait rapidement. Mais comme je l’ai toujours dit, dans la vie, c’est premier arrivé, premier servi», a écrit le chef d’entreprise avant de menacer de poursuivre en justice les auteurs d’insultes à son encontre.

Polish millionaire CEO who snatched a hat meant for a child on live TV at the US Open speaks out.



“Yes, I took it. Yes, I did it quickly. But as I’ve always said, life is first come, first served… If you were faster, you would have it… I remind you that insulting a public… pic.twitter.com/lEaX9BxkPJ — FearBuck (@FearedBuck) August 31, 2025

«Je comprends que cela puisse déplaire à certains, mais s’il vous plaît, ne créons pas un scandale mondial. Ce n’est qu’une casquette. Si vous étiez plus rapide, vous l’auriez. Concernant la haine en ligne, je vous rappelle qu’insulter une personnalité publique est passible de poursuites judiciaires. Tous les commentaires offensants, diffamatoires et insinuations seront analysés en vue d’une éventuelle poursuite judiciaire», a-t-il ajouté.

Et dans cette affaire, tout s’est finalement bien terminé our le jeune garçon. Grâce aux réseaux sociaux, ce dernier a été retrouvé par Kamil Majchrzak, qui lui a remis une nouvelle casquette en main propre. Mais aussi d’autres cadeaux que personne ne pourra lui subtiliser.