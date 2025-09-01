«A un moment, on en a marre de votre tronche» : Didier Deschamps répond aux critiques reçues

Ce lundi, en conférence de presse, Didier Deschamps s’est confié sur les critiques reçues depuis ses débuts à la tête de l’équipe de France en 2012.

Alors qu’il entame sa dernière saison sur le banc de l’équipe de France, Didier Deschamps, qui quittera donc son poste après la Coupe du monde 2026 organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, est revenu ce lundi sur les critiques dont il a pu faire l'objet depuis le début de son mandat.

A la question de savoir si les critiques l’affectent, le patron des Tricolores a répondu d’une manière assez drôle. «A un moment, on en a marre de votre tronche. C’est Français», a-t-il affirmé en conférence de presse avant de développer.

«Ça ne m'a jamais empêché de dormir»

«J'ai l'impression que je suis en train de faire mes adieux. La dernière année, oui. Après les critiques, il y en a toujours eu. Chacun peut avoir des avis différents, je ne regarde jamais derrière. J'aurais pu faire les choses de manière différente, oui. Est-ce que ça se serait mieux passé ? J'ai des choix, des responsabilités, a-t-il indiqué. La vérité d'aujourd'hui ne sera pas la même dans un mois. La sanction, c'est tous les trois jours dans le football. Je suis totalement imperméable à tout ce qui est extérieur. Les joueurs sont plus ou moins sensibles. Je n'ai aucun problème avec les analyses. Il n'y a qu'une ligne à ne pas franchir, si on dépasse le terrain humain, ce n'est pas pareil. Ça ne m'a jamais empêché de dormir et de faire les choses pour le bien de l'équipe de France.»

L’ancien entraîneur de l’OM et de Monaco, notamment, va donc lancer sa dernière saison avec les deux premiers matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026 des Bleus : vendredi contre l’Ukraine à Wroclaw (Pologne), et contre l'Islande, le mardi 9 septembre au Parc des Princes.