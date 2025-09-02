Boxe : pourquoi la Taïwanaise Lin Yu-ting ne participera-t-elle pas aux Mondiaux ?

La Taïwanaise Lin Yu-ting ne participera pas aux championnats du monde de boxe malgré le test de féminité obligatoire déjà réalisé, selon son entraîneur.

Une absence qui va interroger. La championne olympique de boxe à Paris 2024, Lin Yu-ting, ne pourra pas participer aux championnats du monde de boxe amateur, qui commencent jeudi 4 septembre à Liverpool, malgré un test de féminité, a révélé sa fédération nationale.

La Fédération taïwanaise de boxe a indiqué avoir transmis les résultats du test à la fédération internationale World Boxing et n'avoir reçu aucune réponse, a rapporté lundi soir l'agence de presse taïwanaise Central News Agency. Selon la nouvelle politique de World Boxing, les athlètes de plus de 18 ans doivent subir un test génétique PCR pour déterminer leur sexe à la naissance, afin de pouvoir ou non participer aux compétitions de l'organisation créée en 2023.

Lors des Jeux olympiques de Paris 2024, Lin Yu-ting et la boxeuse algérienne Imane Khelif avaient été la cible d'attaques mettant en doute leur féminité. Elles ont remporté la médaille d'or dans des catégories de poids différentes.

Elles avaient été exclues des championnats du monde 2023 de l'Association internationale de boxe amateur après échoué au test de féminité selon l'IBA, mais le Comité international olympique (CIO) les avaient autorisées à participer aux JO de Paris, les estimant victimes d'une «décision soudaine et arbitraire de l'IBA».