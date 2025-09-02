Cyclisme : un quadruple vainqueur du Tour de France a échappé de peu à la mort après une lourde chute à l’entraînement

Victime d’une lourde chute à l’entraînement la semaine dernière, le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, a échappé de peu à la mort.

Il a frôlé la mort. La semaine passée, Chris Froome (40 ans) a été victime d’une lourde chute lors d’un entraînement près de Saint-Raphaël (Var). Lancé à près de 50 km/h, le coureur de l’équipe Israël-Premier Tech a heurté un panneau de signalisation après avoir accroché un trottoir.

Rapidement pris en charge par les secours, il a été héliporté en urgence à l’hôpital de Toulon, souffrant de cinq côtes cassées, d’un pneumothorax et d’une fracture d’une vertèbre lombaire. Mais cette chute aurait pu coûter la vie au quadruple vainqueur du Tour de France.

Alors que ses blessures ont nécessité une intervention chirurgicale, les médecins ont découvert pendant l’opération que le cycliste avait également subi une déchirure des membranes péricardiques entourant son cœur.

Ce genre de déchirure est généralement décelé après un violent traumatisme, comme après un accident de la route, et peut s’avérer fatal. «C’est évidemment bien plus grave que quelques fractures», a confié au Times, la femme de Chris Froome, rappelant que l’hôpital de Toulon est réputé pour être l’un des meilleurs en matière de chirurgie thoracique.

Et s’il est désormais hors de danger, Chris Froome, dont le contrat s’achève le 31 décembre prochain avec son équipe, ne devrait pas remonter sur son vélo avant de nombreuses semaines. «Il ne fera pas de vélo pendant un certain temps, la convalescence sera longue», a indiqué son épouse Michelle Cound. Cette chute pourrait même avoir mis un terme à sa carrière de cycliste professionnel riche entre autres de deux Tours d’Espagne (2011, 2017) et un Tour d’Italie (2018) en plus de ses quatre Tours de France (2013, 2015, 2016, 2017).