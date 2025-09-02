Toute l’actu en direct 24h/24
Equipe de France : pourquoi Hugo Ekitike est-il au cœur d'une polémique en Angleterre ?

Hugo Ekitike a quitté l'Allemagne et rallié l’Angleterre cet été. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Recruté cet été par Liverpool et appelé en équipe de France pour la première fois, l’attaquant Hugo Ekitike est au cœur d’une polémique en Angleterre.

Il s'est fait remarquer, et pas seulement pour ses performances. Recruté cet été par Liverpool pour près de 95 millions d’euros, Hugo Ekitike a quitté l'Allemagne et rallié l’Angleterre, où il se retrouve au cœur d’une polémique. L’attaquant français, appelé pour la première fois en équipe de France, a publié, sur les réseaux sociaux, une vidéo sur laquelle il apparaît au volant de son véhicule, a rapporté le Daily Mail.

Sur les images, le joueur de 23 ans filme la route, le tableau de bord de sa voiture mais aussi son visage tout en conduisant. Or, il est strictement interdit d’utiliser son téléphone portable au volant d’une voiture ou au guidon d’une moto, même à l’arrêt à un feu tricolore ou dans les embouteillages. Et toute personne prise en flagrant délit encourt un retrait de six points sur son permis de conduire et une amende de 230 euros.

Face à cette situation, Liverpool pourrait prendre contact avec la police locale comme le club anglais l’a déjà fait par le passé lorsqu’une vidéo de Mohamed Salah, utilisant son téléphone au volant en 2018, avait également été publiée sur les réseaux sociaux.

En attendant, Hugo Ekitike, déjà auteur de trois buts sous le maillot des Reds, va se concentrer sur son premier rassemblement avec l’équipe de France, qui va entamer sa campagne d’éliminatoires à la Coupe du monde 2026 avec des matchs contre l’Ukraine à Wroclaw (vendredi) puis l’Islande au Parc des Princes (mardi 9 septembre).

FootballEquipe de FranceLiverpoolAngleterre

Dernières actualités