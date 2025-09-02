Eurobasket 2025 : le calendrier et les résultats complets de la compétition

L’Euro de basket 2025 est organisé jusqu'au 14 septembre en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne avec 24 équipes engagées dont l’équipe de France présente dans la poule D.
Poule A
Mercredi 27 août
République tchèque-Portugal : 50-62
Lettonie-Turquie : 73-93
Serbie-Estonie : 98-64
Vendredi 29 août
Turquie-République tchèque : 92-78
Estonie-Lettonie : 70-72
Portugal-Serbie : 69-80
Samedi 30 août
République tchèque-Estonie : 75-89
Lettonie-Serbie : 80-84
Turquie-Portugal : 95-54
Lundi 1er septembre
Estonie-Turquie : 64-84
Portugal-Lettonie : 62-78
Serbie-République tchèque : 82-60
Mercredi 3 septembre
Estonie-Portugal à 13h45
République tchèque-Lettonie à 17h
Turquie-Serbie à 20h15
Poule B
Mercredi 27 août
Grande-Bretagne-Lituanie : 70-94
Monténégro-Allemagne : 76-106
Suède-Finlande : 90-93
Vendredi 29 août
Allemagne-Suède : 105-83
Lituanie-Monténégro : 94-67
Finlande-Grande-Bretagne : 109-79
Samedi 30 août
Lituanie-Allemagne : 88-107
Grande-Bretagne-Suède : 59-78
Monténégro-Finlande : 65-85
Lundi 1er septembre
Suède-Monténégro : 81-87
Allemagne-Grande-Bretagne : 120-57
Finlande-Lituanie : 78-81
Mercredi 3 septembre
Monténégro-Grande-Bretagne à 12h30
Lituanie-Suède à 15h30
Finlande-Allemagne à 19h30
Poule C
Jeudi 28 août
Géorgie-Espagne : 83-69
Bosnie-Chypre : 91-64
Grèce-Italie : 75-66
Samedi 30 août
Italie-Géorgie : 78-62
Chypre-Grèce : 69-96
Espagne-Bosnie : 88-67
Dimanche 31 août
Géorgie-Grèce : 53-94
Espagne-Chypre : 91-47
Bosnie-Italie : 79-96
Mardi 2 septembre
Grèce-Bosnie à 14h
Chypre-Géorgie à 17h15
Italie-Espagne à 20h30
Jeudi 4 septembre
Bosnie-Géorgie à 14h
Italie-Chypre à 17h15
Espagne-Grèce à 20h30
Poule D
Jeudi 28 août
Israël-Islande : 83-71
Belgique-France : 64-92
Slovénie-Pologne : 95-105
Samedi 30 août
Islande-Belgique : 64-71
France-Slovénie : 103-95
Pologne-Israël : 66-64
Dimanche 31 août
Slovénie-Belgique : 86-69
Israël-France : 82-69
Pologne-Islande : 84-75
Mardi 2 septembre
Belgique-Israël à 14h
Islande-Slovénie à 17h
France-Pologne à 20h30
Jeudi 4 septembre
France-Islande à 14h
Israël-Slovénie à 17h
Pologne-Belgique à 20h30