Football : combien Gianluigi Donnarumma va-t-il toucher à Manchester City ?

Après quatre saisons passées au PSG, le gardien italien Gianluigi Donnarumma s’est officiellement engagé avec Manchester City jusqu’en 2030, plus une année en option.

Un nouveau départ dans sa carrière. Après quatre saisons passées au PSG, qu’il avait rejoint libre à l’été 2021 en provenance de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma (26 ans) s’est engagé avec Manchester City. Poussé vers la sortie par le club de la capitale après l’arrivée de Lucas Chevalier, le gardien italien a signé un contrat jusqu’en 2030 avec une année en option.

Nous sommes ravis d'annoncer la signature de Gianluigi Donnarumma ✍️ pic.twitter.com/MVqRMvXrfa — Manchester City (@ManCityFra) September 2, 2025

«Avoir signé pour Manchester City est un moment très spécial et très fier pour moi. Je rejoins une équipe remplie de talents de classe mondiale, dirigée par Pep Guardiola, l’un des plus grands managers de l’histoire du football. C’est un club que tout footballeur mondial rêverait de rejoindre», s’est réjoui Gianluigi Donnarumma.

Et dans le nord de l’Angleterre, où il remplacera Ederson parti à Fenerbahce (Turquie), le portier transalpin percevra un salaire annuel de 15 millions d’euros lors de sa première année, puis 16 millions d’euros lors des deux suivantes et 17 millions d’euros au cours des deux dernières saisons, selon Football-Italia.

Actuellement avec la sélection italienne pour les deux matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre l’Estonie et Israël, Gianluigi Donnarumma devrait faire ses grands débuts avec les Citizens, le 14 septembre, lors du derby de Manchester à l’Etihad Stadium.