Golf : l’exceptionnel trou en un coup réalisé par le fils de Tiger Woods (vidéo)

Charlie Woods a terminé à la 31e place à 16 coups du vainqueur. Charlie Woods a terminé à la 31e place à 16 coups du vainqueur. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Âgé de 16 ans, le fils de Tiger Woods a réussi à un exceptionnel trou en un seul coup, ce week-end, sur le parcours du TPC Sawgrass.

Tel père, tel fils. A seulement 16 ans, le fils de Tiger Woods s’est distingué, ce week-end, dans The Players Junior Championship sur le mythique parcours du TPC Sawgrass avec un exceptionnel trou réalisé en un seul coup. Au départ du trou numéro 3, le jeune golfeur a effectué le geste parfait pour signer un nouveau «hole-in-one» (trou en un en français).

Car Charlie Woods n’en est pas à son coup d’essai. En fin d’année dernière, il avait déjà réalisé cette prouesse lors de la dernière édition du PNC Championship sous les yeux de son illustre père et des caméras du monde entier.

Sur le même sujet Golf : Comment l'île Maurice est-elle devenue le nouveau paradis des pratiquants ? Lire

Malgré ce coup extraordinaire, Charlie Woods, qui a remporté son premier tournoi chez les juniors fin mai, a dû se contenter d’une 31e place (+7) à 16 coups du vainqueur Miles Russell, qui est devenu le premier golfeur à remporter ce tournoi à deux reprises. 

