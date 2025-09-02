Ligue des champions 2025-2026 : le PSG dans le top 8, l’OM éliminé, Monaco en barrages… les prédictions pour la phase de ligue

La phase de ligue de la Ligue des champions, avec notamment le PSG, l’OM et Monaco, réunira 36 clubs et se jouera du 16 septembre au 28 janvier.

Qui terminera dans le top 8 ? Qui passera par les barrages ? Qui sera éliminé ? A deux semaines du début de la phase de ligue de la Ligue des champions, qui s’achèvera le 28 janvier, la plate-forme Football Meets Data, spécialisée dans les statistiques liées au football, a établi les chances de qualification des 36 clubs engagés dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, en prenant en compte le tirage au sort de la phase de ligue, le passé récent ou encore la qualité des effectifs de chacune des équipes.

🆕 Our first stab at 🔵 UCL 2025/26 league stage!



👉 To finish Top 8:



74% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

68% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

57% 🇪🇸 Real Madrid

54% 🇪🇸 Barcelona

53% 🇮🇹 Inter

53% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City

48% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

43% 🇫🇷 PSG

...



🔜 More stats to follow! pic.twitter.com/JtwiqebX4L — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 1, 2025

Et d’après les calculs, Arsenal (74%) est le club qui aurait le plus de chances de terminer dans le top 8, directement qualificatif pour les 8es de finale, devant Liverpool (68%), le Real Madrid (58%), le FC Barcelone (54%), l’Inter (53%), Manchester City (53%) et Chelsea (48%). Tenant du titre, le PSG (43%), qui affrontera l’Atalanta Bergame, le Barça, le Bayer Leverkusen, le Bayern Munich, Tottenham, l’Athletic Bilbao, le Sporting Portugal et Newcastle, arrive en 8e position avec également 92% de chances de finir dans le top 24.

Concernant les deux autres clubs français, Monaco, qui sera opposé au Cercles Bruges, Manchester City, Tottenham, Bodo/Glimt, Paphos, Galatasaray, le Real Madrid et la Juventus, pointe au 21e rang avec seulement 13% chances de figurer dans le top 8 et 68% de chances de terminer dans le top 24. Pour l’OM, la mission s’annonce plus compliquée.

Pour son retour en Ligue des champions, le club olympien (27e), qui jouera contre le Real Madrid, l’Ajax, le Sporting Portugal, l’Atalanta Bergame, Newcastle, l’Union Saint-Gilloise, Liverpool et le Club Bruges, n’aurait que 6% de chances de finir parmi les huit premiers et 49% de chances de décrocher une place dans le top 24, qualificatif pour les barrages qui seront joués par les équipes classés de la 9e à la 24e place.