Tour d’Espagne 2025 : le classement général après la 10e étape

Au terme de la 10e étape du Tour d’Espagne, remportée en solitaire par l'Australien Jay Vine, Jonas Vingegaard a repris la tête du classement général et le maillot rouge de leader devant le Norvégien Torstein Traeen.
Le classement général
1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) en 37h33'52''
2. Torstein Træen (NOR/TBV) à 26''
3. Joao Almeida (POR/UAD) à 38''
4. Thomas Pidcock (GBR/Q36) à 58''
5. Felix Gall (AUT/DAT) à 2'03''
6. Giulio Ciccone (ITA/LTK) à 2'05''
7. Matteo Jorgenson (USA/TVL) à 2'12''
8. Jai Hindley (AUS/RBH) à 2'16''
9. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) à 2'53''
10. Matthew Riccitello (USA/IPT) à 2'43''
11. Egan Bernal (COL/IGD) à 2'55''
12. Lorenzo Fortunato (ITA/AST) à 3'13''
13. Marc Soler (ESP/UAD) à 3'30''
14. William Lecerf (BEL/SOQ) à 3'44''
15. Sepp Kuss (USA/TVL) à 4'
16. Ben O'Connor (AUS/JAY) à 4'19''
17. Martin López (ECU/AST) à 6'56''
18. Bruno Armirail (FRA/DAT) à 7'14''
19. Louis Meintjes (AFS/IWA) à 8'24''
20. Sergio Chumil (GUA/BBH) à 9'40''