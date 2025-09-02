Toute l’actu en direct 24h/24
Tour d’Espagne 2025 : le classement général après la 10e étape

Jonas Vingegaard a repris la tête du classement général du Tour d'Espagne à l'issue de la 10e étape. Jonas Vingegaard a repris la tête du classement général du Tour d'Espagne à l'issue de la 10e étape. [Sirotti / Icon Sport]
Au terme de la 10e étape du Tour d’Espagne, remportée en solitaire par l'Australien Jay Vine, Jonas Vingegaard a repris la tête du classement général et le maillot rouge de leader devant le Norvégien Torstein Traeen.

Le classement général

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) en 37h33'52''

2. Torstein Træen (NOR/TBV) à 26''

3. Joao Almeida (POR/UAD) à 38''

4. Thomas Pidcock (GBR/Q36) à 58''

5. Felix Gall (AUT/DAT) à 2'03''

6. Giulio Ciccone (ITA/LTK) à 2'05''

7. Matteo Jorgenson (USA/TVL) à 2'12''

8. Jai Hindley (AUS/RBH) à 2'16''

9. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) à 2'53''

10. Matthew Riccitello (USA/IPT) à 2'43''

11. Egan Bernal (COL/IGD) à 2'55''

12. Lorenzo Fortunato (ITA/AST) à 3'13''

13. Marc Soler (ESP/UAD) à 3'30''

14. William Lecerf (BEL/SOQ) à 3'44''

15. Sepp Kuss (USA/TVL) à 4'

16. Ben O'Connor (AUS/JAY) à 4'19''

17. Martin López (ECU/AST) à 6'56''

18. Bruno Armirail (FRA/DAT) à 7'14''

19. Louis Meintjes (AFS/IWA) à 8'24''

20. Sergio Chumil (GUA/BBH) à 9'40''

