Algérie-Bostwana, éliminatoires Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Algériens sont leaders de leur groupe avec 15 points. [Bildbyran / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’Algérie reçoit le Botswana, jeudi 4 septembre, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique.

Les Fennecs font leur rentrée. Ce jeudi, l’équipe d’Algérie affronte le Botswana à Tizi Ouzou lors de de la Coupe du monde 2026 qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. 

Une rencontre qui se disputera à guichets fermés au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi Ouzou (56.000 places).

Les hommes de Vladmir Petkovic, vainqueurs à l’aller (1-3) en mars dernier, sont leaders de leur groupe avec 15 points. De leur côté, les Zèbres son, troisièmes avec 9 points.

La Coupe du monde 2026 aura 48 participants pour la première fois de l'histoire.
Programme TV

Algérie – Botswana
Éliminatoires Coupe du monde 2026
Jeudi 4 septembre
21h sur L’Equipe Live Foot
 

