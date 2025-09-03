Tennis : qu’est-ce que la «Bataille des sexes», ce match qui va opposer Aryna Sabalenka à Nick Kyrgios ?

En janvier 2026, l’Australien Nick Kyrgios et la Biélorusse Aryna Sabalenka vont disputer un match de tennis à Hong Kong nommé la «Bataille des sexes».

Un affrontement très spécial. Invité sur le podcast kazakh «Tea with Bublik», du joueur de tennis Alexander Bublik, Nick Kyrgios a confirmé qu’il allait affronter la n°1 mondiale Aryna Sabalenka dans la «Bataille des Sexes».

🚨 Nick Kyrgios on the upcoming “Battle of the Sexes” against Aryna Sabalenka:



“She isn’t going to beat me. Do you really think I have to try 100%? <> But I’m gonna try, I’ll be focused. I’m representing the men’s side. I’d say 6–2 maybe.”



📍 Should take place in 🇭🇰 Hong Kong…

Ce match, qui aura lieu en janvier 2026 à Hong Kong, aura lieu plus de cinquante ans après le célèbre duel entre Billie Jean King et Bobby Riggs. En 1973, la championne américaine avait battu l’ancien n°1 masculin, dans un affrontement devenu un symbole dans le sport féminin.

Évidemment, Nick Kyrgios a encore fait parler de lui avant ce rendez-vous en assurant qu’il n’aura «même pas besoin de forcer» pour l’emporter contre Aryna Sabalenka (27 ans). «Je trouve amusant qu’elle pense vraiment pouvoir gagner, a-t-il lâché. Pensez-vous vraiment qu’elle puisse me battre ? Elle n’y arrivera pas. Tu penses vraiment que je vais devoir jouer à 100% ?».

L’Australien âgé de 30 ans, dont les mots ont fait scandale, a d’ailleurs prédit une victoire 6-2 grâce à seulement son service.