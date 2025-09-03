Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Tennis : qu’est-ce que la «Bataille des sexes», ce match qui va opposer Aryna Sabalenka à Nick Kyrgios ?

Nick Kyrgios a confié qu'il allait s'imposer facilement. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

En janvier 2026, l’Australien Nick Kyrgios et la Biélorusse Aryna Sabalenka vont disputer un match de tennis à Hong Kong nommé la «Bataille des sexes».

Un affrontement très spécial. Invité sur le podcast kazakh «Tea with Bublik», du joueur de tennis Alexander Bublik, Nick Kyrgios a confirmé qu’il allait affronter la n°1 mondiale Aryna Sabalenka dans la «Bataille des Sexes».

Ce match, qui aura lieu en janvier 2026 à Hong Kong, aura lieu plus de cinquante ans après le célèbre duel entre Billie Jean King et Bobby Riggs. En 1973, la championne américaine avait battu l’ancien n°1 masculin, dans un affrontement devenu un symbole dans le sport féminin.

Évidemment, Nick Kyrgios a encore fait parler de lui avant ce rendez-vous en assurant qu’il n’aura «même pas besoin de forcer» pour l’emporter contre Aryna Sabalenka (27 ans). «Je trouve amusant qu’elle pense vraiment pouvoir gagner, a-t-il lâché. Pensez-vous vraiment qu’elle puisse me battre ? Elle n’y arrivera pas. Tu penses vraiment que je vais devoir jouer à 100% ?».

Sorana Cirstea a remporté le tournoi de Cleveland contre l'Américaine Ann Li.
Sur le même sujet «Une valeur sentimentale» : une joueuse de tennis roumaine lance un appel pour retrouver un trophée volé dans sa chambre d’hôtel Lire

L’Australien âgé de 30 ans, dont les mots ont fait scandale, a d’ailleurs prédit une victoire 6-2 grâce à seulement son service.

TennisNick KyrgiosSport

À suivre aussi

Novak Djokovic va retrouver Carlos Alcaraz en demi-finales de l'US Open.
US Open 2025 : la célébration «KPop Demon Hunters» de Novak Djokovic après sa qualification pour les demi-finales (vidéo)
Kamil Majchrzak a retrouvé le jeune garçon pour lui offrir une nouvelle casquette et plusieurs cadeaux.
«Premier arrivé, premier servi» : le chef d’entreprise vilipendé pour avoir volé la casquette offerte à un enfant à l’US Open se défend
US Open 2025 : Arthur Rinderknech et Adrian Mannarino éliminés, il n’y a plus de Français en lice

Ailleurs sur le web

Dernières actualités