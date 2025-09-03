Toute l’actu en direct 24h/24
Ukraine-France, éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Kylian Mbappé et les Bleus avaient terminé troisièmes de la Ligue des nations en juin dernier. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’équipe de France de football affronte l’Ukraine, vendredi 5 septembre, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

La chasse aux billets pour la Coupe du monde 2026 est lancée. Ce vendredi 5 septembre, l’équipe de France de football se déplace en Pologne pour y affronter l’Ukraine (qui ne peut pas recevoir en raison de la guerre avec la Russie), lors de la première journée des éliminatoires de la zone Europe.

Les hommes de Didier Deschamps, champions du monde 2018 et finalistes malheureux de l’édition 2022, partiront grands favoris contre les Ukrainiens. Mais attention tout de même car il faudra se méfier d’une équipe qui voudra frapper un grand coup.

Après cette rencontre, les Bleus recevront l’Islande au Parc des Princes de Paris le mardi 9 septembre.

L'équipe de France affronte l'Ukraine pour son premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
Programme TV

Ukraine-France

Eliminatoires Coupe du monde 2026

Vendredi 5 septembre

20h45 sur TF1

UkraineEquipe de FranceQuelle heure quelle chaîneFootball

