US Open 2025 : la célébration «KPop Demon Hunters» de Novak Djokovic après sa qualification pour les demi-finales (vidéo)

Novak Djokovic va retrouver Carlos Alcaraz en demi-finales de l'US Open. Novak Djokovic va retrouver Carlos Alcaraz en demi-finales de l'US Open. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Tombeur de Taylor Fritz en quatre sets, Novak Djokovic a fêté sa qualification pour les demi-finales de l’US Open avec une célébration inspirée du film «KPop Demon Hunters».

Il a gratifié le public américain de ses talents de danseur. En quête de son 25e sacre en Grand Chelem, Novak Djokovic a battu Taylor Fritz en quatre sets (6-3, 7-5, 3-6, 6-4) pour se hisser en demi-finales de l’US Open pour la 14e fois de sa carrière. Il a ainsi égalé le record de Jimmy Connors. Tout cela valait bien une chorégraphie sur le court.

Pour fêter sa qualification, le Serbe a réalisé une célébration inspirée du film d’animation «KPop Demon Hunters», sorti cet été et qui a rencontré un véritable succès. Il s’agissait d’un clin d’œil pour sa fille, qui fêtait son anniversaire. «C’est l’anniversaire de ma fille, c’est un beau cadeau pour elle. (…) C’est elle qui me l’a apprise», a-t-il confié à l’issue de sa victoire.

Dans le dernier carré, Novak Djokovic, qui a été éliminé en demi-finales des trois premiers tournois majeurs de la saison, va retrouver Carlos Alcaraz, qu’il avait dominé en quarts de finale de l’Open d’Australie en janvier lors de leur dernière confrontation. Et il entend bien défendre toutes ses chances même s’il ne sera pas favori.

Sur le même sujet US Open : un spectateur arrache la casquette d’un joueur des mains d’un enfant dépité Lire

«Je suis encore en demi-finales de Grand Chelem cette année, j’ai été très régulier en Majeur, là où j’ai envie d’évoluer à mon meilleur niveau et d’obtenir les meilleurs résultats. On y est. J’ai une nouvelle opportunité. J’espère être assez en forme pour tenir la distance avec Carlos. Auquel cas, le match pourra basculer d’un côté comme de l’autre», a-t-il déclaré. De quoi promettre une nouvelle bataille haletante.

