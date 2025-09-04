Cyclisme : pourquoi Pauline Ferrand-Prévôt a-t-elle renoncé à participer au Tour de l’Ardèche ?

Initialement prévu à son programme, la Française Pauline Ferrand-Prévôt ne sera pas au départ du prochain Tour de l’Ardèche (9-14 septembre).

Nouveau changement de programme pour Pauline Ferrand-Prévôt. Attendue sur le Tour de l’Ardèche (9-14 septembre), un peu plus d’un mois après sa victoire sur le Tour de France, la Française ne sera finalement pas au départ, a confirmé son équipe Visma-Lease a bike, ce jeudi, à L’Equipe.

Désireuse de s’aligner sur une course à étapes pour préparer les Championnats d’Europe, programmés début octobre, elle avait coché cette épreuve considérée comme l’une des plus montagneuses de la saison.

Mais entre-temps la championne olympique de VTT aux JO 2024 a finalement décidé de s’aligner aux Mondiaux au Rwanda (27 septembre). Elle a ainsi privilégié sa préparation pour les Championnats du monde, où elle sera la leader de l’équipe de France féminine, renonçant à la course ardéchoise.

Et cette défection est un coup dur pour le Tour de l’Ardèche, qui a perdu l’une de ses principales têtes d’affiche.