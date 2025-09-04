Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : composition, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre l’Ukraine et la France

Pour son premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France affronte, ce vendredi (20h45), l’Ukraine dans un match délocalisé en Pologne en raison de la situation géopolitique.

Composition probable de la France

Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez - Koné, Tchouaméni - Doué, Olise, Barcola - Mbappé

Stade

En raison de la situation géopolitique, la rencontre ne se jouera pas en Ukraine mais sur la pelouse du stade de Wroclaw, situé au sud-est de la Pologne. Inaugurée en septembre 2011, cette enceinte, qui a notamment accueilli des matchs de l’Euro 2012 et la finale de la dernière Ligue Conférence remportée par Chelsea, est dotée de 44.000 places.

Arbitre

Âgé de 42 ans, Danny Makkelie sera au sifflet pour cette rencontre entre l’Ukraine et la France. L’arbitre néerlandais, qui officie en Eredivisie (1ère division du championnat des Pays-Bas) depuis quinze ans, dispose d’une solide expérience avec près de 750 matchs à son actif. Et il avait notamment dirigé le match amical remporté par les Bleus contre le Portugal en septembre 2015 (0-1).

Groupe

L’Ukraine et la France sont dans le groupe D avec l’Azerbaïdjan ainsi que l’Islande, qui sera le prochain adversaire des hommes de Didier Deschamps (mardi 9 septembre).

Historique

L’Ukraine et la France vont s’affronter pour la 13e fois de leur histoire. Et le bilan est largement en faveur des Bleus avec 6 victoires, 5 matchs nuls et une seule défaite concédée en barrage aller de la Coupe du monde 2014 (2-0). Mais les deux équipes restent sur deux matchs nuls en mars 2021 au Stade de France et en septembre de la même année à Kiev (1-1) lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Forme

Sur les douze derniers mois, les hommes de Didier Deschamps, qui a terminé à la 3e place de la dernière Ligue des nations, comptent six victoires, trois défaites et un match nul en dix matchs. De son côté, l’Ukraine a totalisé quatre victoires, autant de défaites et deux matchs nuls également en dix rencontres.

Diffusion TV

La rencontre entre l’Ukraine et la France sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur TF1.