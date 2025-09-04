Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : composition, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre l’Ukraine et la France

L'équipe de France reste sur deux matchs nuls contre l'Ukraine. L'équipe de France reste sur deux matchs nuls contre l'Ukraine. [Johnny Fidelin/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pour son premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France affronte, ce vendredi (20h45), l’Ukraine dans un match délocalisé en Pologne en raison de la situation géopolitique.

Composition probable de la France

Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez - Koné, Tchouaméni - Doué, Olise, Barcola - Mbappé

Stade

En raison de la situation géopolitique, la rencontre ne se jouera pas en Ukraine mais sur la pelouse du stade de Wroclaw, situé au sud-est de la Pologne. Inaugurée en septembre 2011, cette enceinte, qui a notamment accueilli des matchs de l’Euro 2012 et la finale de la dernière Ligue Conférence remportée par Chelsea, est dotée de 44.000 places.

Arbitre

Âgé de 42 ans, Danny Makkelie sera au sifflet pour cette rencontre entre l’Ukraine et la France. L’arbitre néerlandais, qui officie en Eredivisie (1ère division du championnat des Pays-Bas) depuis quinze ans, dispose d’une solide expérience avec près de 750 matchs à son actif. Et il avait notamment dirigé le match amical remporté par les Bleus contre le Portugal en septembre 2015 (0-1).

Groupe

L’Ukraine et la France sont dans le groupe D avec l’Azerbaïdjan ainsi que l’Islande, qui sera le prochain adversaire des hommes de Didier Deschamps (mardi 9 septembre).

Historique

L’Ukraine et la France vont s’affronter pour la 13e fois de leur histoire. Et le bilan est largement en faveur des Bleus avec 6 victoires, 5 matchs nuls et une seule défaite concédée en barrage aller de la Coupe du monde 2014 (2-0). Mais les deux équipes restent sur deux matchs nuls en mars 2021 au Stade de France et en septembre de la même année à Kiev (1-1) lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Forme

Sur les douze derniers mois, les hommes de Didier Deschamps, qui a terminé à la 3e place de la dernière Ligue des nations, comptent six victoires, trois défaites et un match nul en dix matchs. De son côté, l’Ukraine a totalisé quatre victoires, autant de défaites et deux matchs nuls également en dix rencontres.

L'équipe de France affronte l'Ukraine pour son premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
Sur le même sujet Eliminatoires Coupe du monde 2026 : où le match entre l’Ukraine et la France se jouera-t-il ? Lire

Diffusion TV

La rencontre entre l’Ukraine et la France sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur TF1.

FootballFranceUkraineéliminatoiresCoupe du monde 2026

À suivre aussi

Ukraine-France, éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?
La France sera opposée à l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan.
Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : voici le groupe complet de l’équipe de France
L'équipe de France va affronter l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : le calendrier complet de l’équipe de France

Ailleurs sur le web

Dernières actualités