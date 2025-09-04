Toute l’actu en direct 24h/24
EuroBasket 2025 : l'équipe de France affrontera la Géorgie en huitièmes de finale

Bilal Coulibaly et les siens devront faire la différence face à la sélection géorgienne pour se hisser en quarts de finale. [©Iconsport ]
Par Sacha Benichou
Publié le

L'équipe de France masculine de basket, première de son groupe à l'issue de la phase finale de l'Euro, affrontera la Géorgie lors des huitièmes de finale ce dimanche. 

Un rendez-vous à cocher dans l'agenda. Les Bleus vont se dresser face à la Géorgie ce dimanche 7 septembre à Riga, lors du huitième de finale de l'Eurobasket

En effet, les hommes de Frédéric Fauthoux, victorieux dans l'après-midi (114-74) face à l'Islande ont dû attendre la fin de la rencontre opposant l'Espagne à la Grèce, soldée par la victoire des compères de Giánnis Antetokoúnmpo, pour connaître leurs adversaires. 

La Géorgie a terminé quatrième du groupe C, dans lequel figurait notamment la Grèce, l'Italie et la Bosnie, profitant de points importants contre l'Espagne et Chypre.  

L'Euro de basket 2025 est organisé en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne.
Eurobasket 2025 : le calendrier et les résultats complets de la compétition

En cas de victoire dimanche, l'équipe de France héritera d'un quart de finale sans doute plus relevé, face à l'un des favoris de la compétition, la Serbie. 

basketballEquipe de FranceGrèce

