EuroBasket 2025 : l'équipe de France affrontera la Géorgie en huitièmes de finale

L'équipe de France masculine de basket, première de son groupe à l'issue de la phase finale de l'Euro, affrontera la Géorgie lors des huitièmes de finale ce dimanche.

Un rendez-vous à cocher dans l'agenda. Les Bleus vont se dresser face à la Géorgie ce dimanche 7 septembre à Riga, lors du huitième de finale de l'Eurobasket.

En effet, les hommes de Frédéric Fauthoux, victorieux dans l'après-midi (114-74) face à l'Islande ont dû attendre la fin de la rencontre opposant l'Espagne à la Grèce, soldée par la victoire des compères de Giánnis Antetokoúnmpo, pour connaître leurs adversaires.

France 🆚 Géorgie en 1/8e de finale ⚔️



Les Bleus connaissent leur adversaire en 1/8 de finale de l'@EuroBasket. Une rencontre à suivre dimanche 7 septembre (horaire à déterminer) 🫡#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasketpic.twitter.com/d7gai7zzLe — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 4, 2025

La Géorgie a terminé quatrième du groupe C, dans lequel figurait notamment la Grèce, l'Italie et la Bosnie, profitant de points importants contre l'Espagne et Chypre.

En cas de victoire dimanche, l'équipe de France héritera d'un quart de finale sans doute plus relevé, face à l'un des favoris de la compétition, la Serbie.