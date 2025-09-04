Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : une arbitre giflée après avoir mis un carton rouge à un joueur en Colombie (vidéo)

La scène s'est produite lors d'un match de 3e division. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une arbitre a été giflée après avoir exclu un joueur en plein match de troisième division en Colombie, le week-end dernier.

Une image qui n’a rien à faire dans le football. Dimanche dernier, lors d'un match de Primera C (3e division colombienne) entre le Deportivo Quique et le Real Alianza Aracataca, l’arbitre Vanessa Ceballos a été agressée physiquement et giflée par un joueur à qui elle venait de mettre un carton rouge.

Javier Bolivar, qui venait de recevoir l’expulsion, s’est rapproché de l’officielle avant de la gifler. Ce qui a fait sortir l’arbitre qui souhaitait lui rendre et le confronter.

«Je reconnais que mon comportement était irrespectueux et inapproprié, indigne d'un athlète et d'un être humain. En essayant bêtement de retirer le sifflet de la bouche de l'arbitre, j'ai agi incorrectement, envoyant un message négatif qui n'aurait jamais dû se produire, a expliqué le joueur dans le quotidien mexicain La Razon de Mexico. Je tiens à préciser qu'à aucun moment il n'y a eu d'agression physique envers l'arbitre. Cependant, je comprends que mon geste était offensant et qu'il m'a présenté comme contraire aux valeurs du football et au respect.»

Sur le même sujet Football : voici le prix des places pour la Coupe du monde 2026 Lire

«Nous rejetons de manière catégorique les faits lamentables qui se sont produits, lors desquels un joueur de notre club a agressé un membre du corps arbitral. Cet acte, totalement inacceptable, ne reflète pas les valeurs de notre institution», a communiqué le club de la Real Alianza qui a pris la décision définitive de se séparer du joueur.

FootballarbitreColombieVidéo

À suivre aussi

Football : voici le prix des places pour la Coupe du monde 2026
L'équipe de France reste sur deux matchs nuls contre l'Ukraine.
Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : composition, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre l’Ukraine et la France
Le PSG entamera la phase de ligue de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame.
Ligue des champions 2025-2026 : voici la liste des 25 joueurs du PSG inscrits pour la phase de ligue

Ailleurs sur le web

Dernières actualités