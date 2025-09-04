Football : une arbitre giflée après avoir mis un carton rouge à un joueur en Colombie (vidéo)

Une arbitre a été giflée après avoir exclu un joueur en plein match de troisième division en Colombie, le week-end dernier.

Une image qui n’a rien à faire dans le football. Dimanche dernier, lors d'un match de Primera C (3e division colombienne) entre le Deportivo Quique et le Real Alianza Aracataca, l’arbitre Vanessa Ceballos a été agressée physiquement et giflée par un joueur à qui elle venait de mettre un carton rouge.

Javier Bolivar, qui venait de recevoir l’expulsion, s’est rapproché de l’officielle avant de la gifler. Ce qui a fait sortir l’arbitre qui souhaitait lui rendre et le confronter.

«Je reconnais que mon comportement était irrespectueux et inapproprié, indigne d'un athlète et d'un être humain. En essayant bêtement de retirer le sifflet de la bouche de l'arbitre, j'ai agi incorrectement, envoyant un message négatif qui n'aurait jamais dû se produire, a expliqué le joueur dans le quotidien mexicain La Razon de Mexico. Je tiens à préciser qu'à aucun moment il n'y a eu d'agression physique envers l'arbitre. Cependant, je comprends que mon geste était offensant et qu'il m'a présenté comme contraire aux valeurs du football et au respect.»

«Nous rejetons de manière catégorique les faits lamentables qui se sont produits, lors desquels un joueur de notre club a agressé un membre du corps arbitral. Cet acte, totalement inacceptable, ne reflète pas les valeurs de notre institution», a communiqué le club de la Real Alianza qui a pris la décision définitive de se séparer du joueur.