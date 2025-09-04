Formule 1 : le programme TV du Grand Prix d’Italie

Une semaine après la nouvelle victoire d’Oscar Piastri aux Pays-Bas, la Formule 1 enchaîne, ce week-end, avec le Grand Prix d’Italie, remporté par Charles Leclerc la saison dernière.

Vendredi 5 septembre

13h30-14h30 : essais libres 1 sur Canal+ Sport

17h-18h : essais libres 2 sur Canal+ Sport

RACE WEEK 🤩🇮🇹



Pas le temps de respirer ! Après Zandvoort, on enchaîne avec Monza 🏎️

Prêts pour ce Grand Prix d’Italie ? #F1pic.twitter.com/rlULySa3jE — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 1, 2025

Samedi 6 septembre

12h30-13h30 : essais libres 3 sur Canal+ Sport

16h-17h : qualifications sur Canal+ Sport

Dimanche 7 septembre

15h : course sur Canal+