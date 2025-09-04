Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Formule 1 : le programme TV du Grand Prix d’Italie

Charles Leclerc a remporté le Grand Prix d'Italie la saison dernière. Charles Leclerc a remporté le Grand Prix d'Italie la saison dernière. [XPB / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une semaine après la nouvelle victoire d’Oscar Piastri aux Pays-Bas, la Formule 1 enchaîne, ce week-end, avec le Grand Prix d’Italie, remporté par Charles Leclerc la saison dernière.

Vendredi 5 septembre

13h30-14h30 : essais libres 1 sur Canal+ Sport

17h-18h : essais libres 2 sur Canal+ Sport

Samedi 6 septembre

12h30-13h30 : essais libres 3 sur Canal+ Sport

16h-17h : qualifications sur Canal+ Sport

Dimanche 7 septembre 

15h : course sur Canal+

Formule 1SportGrand PrixItalieProgramme TVQuelle heure quelle chaîne

À suivre aussi

Lewis Hamilton a enfreint le règlement sur la vitesse lors des tours de mise en grille avant le départ du Grand Prix des Pays-Bas.
Formule 1 : pourquoi Lewis Hamilton a-t-il écopé de cinq places de pénalité sur la grille de départ du Grand Prix d’Italie ?
Formule 1 : quand Isack Hadjar brise son trophée après son podium aux Pays-Bas (vidéo)
Formule 1 : le classement complet des pilotes et des constructeurs après le Grand Prix des Pays-Bas

Ailleurs sur le web

Dernières actualités