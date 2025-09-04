Maroc-Niger, éliminatoires Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Maroc reçoit le Niger, ce vendredi 5 septembre, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un match qui se jouera dans le tout nouveau stade de Rabat.

Un moment qui s'annonce grandiose. La sélection du Maroc de football affronte le Niger lors des qualifications du Mondial 2026. Les Lions de l'Atlas de Walid Regragui, leaders de leur groupe E avec 15 points, peuvent valider leur billet pour la compétition en cas de victoire face au «Mena».

Et les coéquipiers d’Achraf Hakimi et Neil El Aynaoui, qui a été appelé pour la première fois en sélection, pourront compter sur leur public qui sera en nombre (guichets fermés) dans le tout nouveau stade Moulay Abdallah de Rabat. Complètement rénové en vue de la Coupe d’Afrique des nations à domicile (21 décembre-18 janvier) et la Coupe du monde 2030, l’enceinte de la capitale accueille désormais 69.500 places.

Good night from Moulay Abdallah Stadium ✨ pic.twitter.com/lZoOcP4arp — World Stadiums🏟 (@Worldstadium_EN) September 1, 2025

Programme TV

Maroc-Niger

Eliminatoires Coupe du monde 2026

Vendredi 5 septembre

21h sur L’Equipe Live Foot