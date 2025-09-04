NBA : vers un nouveau format pour le All-Star Game 2026 ?

Le All-Star Game de la NBA devrait une nouvelle fois changer de formule pour la 75e édition qui aura lieu en 2026, comme l’a révélé ESPN.

Vers une nouveauté en NBA ? A la recherche d’une formule parfaite, le All-Star Game de la prestigieuse ligue américaine de basket devrait changer en 2026 et passer à une mini tournoi de trois équipes de huit joueurs, d’après les informations dévoilées dans la nuit de mercredi à jeudi par Shams Charania, journaliste d’ESPN.

Reporting for @SportsCenter at Night on NBA's first ever USA-World All-Star Game format in 2026: pic.twitter.com/uyLFIjmy5E — Shams Charania (@ShamsCharania) September 4, 2025

Ainsi, Adam Silver, le patron de la NBA, a donc décidé de sélectionner trois équipes, deux composées de joueurs américains et une des joueurs internationaux. Ces équipes s'affronteraient dans des matchs d’une durée de 12 minutes.

La team monde devrait donc être composée des Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander.

Pour rappel, le prochain All-Star week-end se tiendra à l’Intuit Dome, la salle des Los Angeles Clippers, le dimanche 15 février.